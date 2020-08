AFK Arena: Gastauftritt von Ezio

Screenshot - AFK Arena (Android, iPad, iPhone) Screenshot - AFK Arena (Android, iPad, iPhone) Screenshot - AFK Arena (Android, iPad, iPhone) Screenshot - AFK Arena (Android, iPad, iPhone) Screenshot - AFK Arena (Android, iPad, iPhone) Screenshot - AFK Arena (Android, iPad, iPhone) Screenshot - AFK Arena (Android, iPad, iPhone) Screenshot - AFK Arena (Android, iPad, iPhone) Screenshot - AFK Arena (Android, iPad, iPhone) Screenshot - AFK Arena (Android, iPad, iPhone) Screenshot - AFK Arena (Android, iPad, iPhone) Screenshot - AFK Arena (Android, iPad, iPhone) Screenshot - AFK Arena (Android, iPad, iPhone) Screenshot - AFK Arena (Android, iPad, iPhone) Screenshot - AFK Arena (Android, iPad, iPhone)

Lilith Games und Ubisoft haben eine Partnerschaft angekündigt, in deren Rahmen Ezio aus Assassin's Creed in AFK Arena auftaucht. Ezio ist fortan als spielbarer Held in dem Idle-RPG verfügbar ( App Store und Google Play )."Wir sind begeistert zu sehen, dass die Kernspielerschaft von AFK Arena weiter über den ganzen Globus verteilt wächst, und wir freuen uns, Ezio aus Assassin’s Creed ab heute zu unserem Helden-Ensemble hinzuzufügen", kommentierte Xiao Dong, Produzent von AFK Arena, Lilith Games."AFK Arena feierte im Juni dieses Jahres seinen ersten Geburtstag und wurde bisher insgesamt über 40 Millionen Mal heruntergeladen. Dabei wurde das Kunststück vollbracht, Mobile-Spieler aus aller Welt zu vereinen. Das Spiel war für den "Best of 2019 Users' Choice Best Game Award" von Google Play nominiert und bleibt auch weiterhin ein Favorit bei Mobile-Spielern. Lilith Games verstärkt das durch konstanten Support, neue Inhalte und Updates", schreibt der Publisher.