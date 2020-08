You Suck at Parking: Mix aus Renn- und Puzzlespiel startet in die geschlossene Alpha

Screenshot - You Suck at Parking (PC) Screenshot - You Suck at Parking (PC) Screenshot - You Suck at Parking (PC) Screenshot - You Suck at Parking (PC) Screenshot - You Suck at Parking (PC) Screenshot - You Suck at Parking (PC) Screenshot - You Suck at Parking (PC) Screenshot - You Suck at Parking (PC)

The world’s most EXTREME parking game, and the only racing game where the goal is to stop.

Silly physics for often surprising, always hilarious results.

Flex your driving and creative navigation skills to beat a plethora of varied and surprising levels.

Take your parking to new levels: Drive, drift, jump and teleport through a devilishly challenging solo campaign.

Built-in level editor: build and share your own reality-bending racetrack to challenge the world."

Benutzer Hamburger Parkhäuser kennen das Prinzip: Im PC-Spiel You Suck at Parking darf man bald auch vorm Monitor seine Parkkünste in aberwitzigen Umgebungen beweisen. Der Mix aus Renn- und Puzzlespiel von Entwickler Happy Volcano bietet diverse Zeitrennen aus der Vogelperspektive, die man offenbar möglichst genau und elegant "auf dem perfekten Parkplatz" beenden muss.Fahren, Driften und Teleportationen gehören laut Entwickler Happy Volcano dazu; zumal auch einen Level-Editor in Planung ist. Die geschlossene Alpha (Bewerbung per Entwickler-Discord) hat bereits begonnen; die Vollversion soll 2021 auf Steam erscheinen. Hier geht es zur offiziellen Website.