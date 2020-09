October Night Games: Okkultes digitales Brettspiel auf Kickstarter finanziert und Demo veröffentlicht

Aktualisierung vom 2. September 2020, 08:52 Uhr:



Ursprüngliche Meldung vom 17. August 2020, 15:50 Uhr:

Einzigartige Geschichten: Freu dich auf eine unheimliche, prozedural generierte Story mit zufälligen Events, inspiriert von den Werken von Autoren wie H.P Lovecraft, Bram Stoker und echter Magie.

Heimtückische Charaktere: Wähle deinen eigenen Charakter unter wahnsinnigen Mönchen, Vampiren, Hexen und mehr aus. Jeder von ihnen hat einzigartige Fähigkeiten wie Astralprojektion oder die Fähigkeit, anderen das Leben auszusaugen.

Ein gruseliges Haustier: Suche dir einen Schutzgeist in Tiergestalt aus, zum Beispiel einen loyalen Hund, eine tratschende Fledermaus oder eine Ringelnatter mit einem Talent für Alchemie.

Soziale Detektivarbeit: Stelle deine soziale Intelligenz unter beweis und finde heraus wer Freund und wer Feind ist. Jede Seite hat einen Zauberer, einen Meister der Bücher und einen Träger des Lichts.

Verfluchte Kämpfe: Verteidige dich gegen Ghule, und wütende Dorfbewohner mithilfe eines einzigartigen, würfelbasierten Kampfsystems. Dabei kannst du dir vielleicht sogar einen Diener oder ein potenzielles Opfer sichern.

Bleib am Leben: Es gilt, deine Gesundheit, deinen Verstand und deinen Ruf intakt zu halten - oder es kommt zu schrecklichen Konsequenzen.

Solo und Multiplayer: Mix aus Spielmöglichkeiten mit- oder gegeneinander. Verfluche deine Gegner und hilf denen, die du deine Freunde nennst.

Atmosphärisch: Tolle, handgemachte Stummfilm-Ästhetik und ein oldschool Horror-Soundtrack.

Hoher Wiederspielwert: Die Kombination aus Charakteren, Schutzgeistern und Bündnissen wird bei jedem Durchgang zufällig generiert, zusammen mit der prozedural erstellten Story."

Mittlerweile hat October Night Games das Finanzierungsziel von 5.000 Euro erreicht. Aktuell haben 172 Unterstützer 5.678 Euro zugesagt und so auch das erste Zusatzziel (Zhong Kui als Zusatzcharakter) finanziert . Bei 8.500 Euro sollen zudem ein weiteres Artefakt (Reanimator's Kit) sowie ein sechsseitiger Würfel mit Planetensymbolen hinzukommen . Die Kampagne endet am 16. September 2020. Die Veröffentlichung des u. a. von H. P. Lovecraft und Bram Stoker inspirierten digitalen Horror-Brettspiels für ein bis sechs Spieler soll am 15. Oktober via Steam auf PC erfolgen, wo inzwischen auch eine kostenlose Demo zum Download bereitsteht.Entwickler "Octobear Knight Games" aus Berlin hat heute den Kickstarter-Trailer zu seinem sehr ähnlich benannten Spiel October Night Games veröffentlicht. Das digitale Brettspiel voller Kultisten, Wahnsinn und Magie kann derzeit auf der Crowdfunding-Plattform unterstützt werden.Der Titel erscheint laut Pressemitteilung "bald" auf Steam ; die Kickstarter-Kampagne soll den letzten Schritten der Entwicklung helfen."In October Night Games spielst du als zwei verschiedene Arten von Kultisten: entweder versuchst du die Welt zu retten, oder du dienst dem großen Alten. Braue Tränke, durchforste die Stadt nach infernalischen Zutaten und führe magische Rituale durch um undurchschaubare Wesen herbeizurufen. Außerdem musst du dir noch misstrauische Dorfbewohner und immer näherkommende Monster vom Leib halten.Schlüpfe in verschiedene Rollen wie Hexe oder wahnsinnigem Möch, beschaffe dir deinen eigenen dunklen Schutzgeist (und vielleicht sogar einen Diener oder zwei) und sichere deiner Seite den Sieg wenn der Vollmond zu Halloween nach 30 Tagen einen kosmischen Krieg bringt. Als Spiel mit vielen verschiedenen Mechaniken verbindet October Night Games eine prozedural generierte Story mit Strategie, sozialer Detektivarbeit, Kämpfen und okkulten Rätseln. Du kannst alleine zusammen mit der KI spielen, oder mit bis zu fünf Freunden.