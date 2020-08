Card Shark: Kartenspiel um Kartentricks und Täuschungen für PC und Switch

Screenshot - Card Shark (PC, Switch) Screenshot - Card Shark (PC, Switch) Screenshot - Card Shark (PC, Switch) Screenshot - Card Shark (PC, Switch) Screenshot - Card Shark (PC, Switch) Screenshot - Card Shark (PC, Switch)

Devolver Digital und Nerial (Reigns) haben Card Shark für PC und Nintendo Switch angekündigt. Das Kartenspiel wird sich um Kartentricks und andere Täuschungen drehen, die vom Comte de Saint Germain eingesetzt wurden - wie in "Mémoires Sans Parole" beschrieben. Es soll 2021 erscheinen.In Card Shark wird man "echte Kartentricks" und Manipulationen beigebracht bekommen, um sich an die Spitze der französischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts zu schummeln. Wer vom Salon an den Königstisch kommen will, verfeinert seine Kartentricks immer weiter und nutzt die unrechtmäßig erworbenen Gewinne, um sich in Spiele mit wirklich hohen Einsätzen einzukaufen. Nur sollte man nicht erwischt werden. Die Entwickler versprechen "echte Kartentechniken und Minispiele samt rogue-artiger Progression". Durch das Meistern von Techniken werden neue Orte freigeschaltet.Letztes aktuelles Video: Ankündigung