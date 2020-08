Black Myth: Wukong: Die Reise in den Westen als imposantes Action-Adventure aus China

Screenshot - Black Myth: Wu Kong (PC) Screenshot - Black Myth: Wu Kong (PC) Screenshot - Black Myth: Wu Kong (PC) Screenshot - Black Myth: Wu Kong (PC) Screenshot - Black Myth: Wu Kong (PC) Screenshot - Black Myth: Wu Kong (PC) Screenshot - Black Myth: Wu Kong (PC) Screenshot - Black Myth: Wu Kong (PC) Screenshot - Black Myth: Wu Kong (PC) Screenshot - Black Myth: Wu Kong (PC) Screenshot - Black Myth: Wu Kong (PC) Screenshot - Black Myth: Wu Kong (PC)

Das chinesische Studio Game Science hat das Action-Adventure Black Myth: Wukong für PC und "Mainstream-Konsolen" angekündigt (sehr wahrscheinlich PS5 und Xbox Series X). Auch Cloud-Plattformen, auf denen das Spiel reibungslos laufen kann, werden für eine Veröffentlichung in Betracht gezogen. Das Studio war in der Vergangenheit für Art of War: Red Tides (Multiplayer-Strategie) verantwortlich.Greifbare und stichhaltige Geschichten, unterschiedliche Waffen sowie Jobs (Klassen) und ein kooperativer Online-Mehrspieler-Modus werden von den Entwicklern als wichtige Elemente für solch ein Action-Adventure angesehen. Laut Gematsu wird das Spiel auf der "Reise in den Westen" basieren ( Journey to the West ; chinesische Geschichte, Religion und Mythologie in Romanform).Black Myth: Wukong soll als Vollpreis-Titel erscheinen und könnte unter Umständen mit Download-Erweiterungen und Ingame-Käufen (keine Pay-to-Win-Effekte) erweitert werden. Auch mögliche Nachfolger sind bereits im Gespräch. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine und kann sich im folgenden Spielszenen-Video aus einer frühen Alpha-Version wirklich sehen lassen, gerade bei der Felldarstellung.Letztes aktuelles Video: 13 Minutes Official Gameplay Trailer