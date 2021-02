Black Myth: Wukong: Der "Monkey King" stimmt im Trailer auf das chinesische Neujahr ein

Das chinesische Studio Game Science hat passend zum chinesischen Neujahr einen Spielszenen-Trailer zu Black Myth: Wukong veröffentlicht. Das gezeigte Spielgeschehen stammt allerdings nicht aus dem normalen Spielverlauf des Action-Adventures, sondern soll vielmehr auf die Kämpfe und die Atmosphäre einstimmen. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 4 und wird RTX-Effekte (Raytracing) von Nvidia unterstützen - ein entsprechendes Logo ist am Ende des Clips zu sehen. Außerdem erkennt man dort auch das Logo des Epic Games Stores (PC). Ein Steam-Logo fehlt. Der Releasetermin steht ebenfalls nicht fest.Black Myth: Wukong soll für PC und "Mainstream-Konsolen" erscheinen (sehr wahrscheinlich PS5 und Xbox Series X). Auch Cloud-Plattformen, auf denen das Spiel reibungslos laufen kann, werden für eine Veröffentlichung in Betracht gezogen. Das Studio war in der Vergangenheit für Art of War: Red Tides (Multiplayer-Strategie) verantwortlich. Laut Gematsu wird das Spiel auf der "Reise in den Westen" basieren (Journey to the West; chinesische Geschichte, Religion und Mythologie in Romanform). Im Mittelpunkt steht der "Monkey King" und seine 72 verschiedenen Fähigkeiten.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer Chinese New Year Greetings