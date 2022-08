Black Myth: Wukong: Neue Trailer zeigen Gameplay und Zwischensequenz

Ein Affe auf dem Action-Thron?

Zwei Trailer zeigen das kommende Actionspiel der Entwickler von Game Science aus China. Es gibt Kämpfe und eine Cutscene zu bewundern. Die Szenen bestechen abermals durch Optik und Animationen.Seit mehr als zwei Jahren geistern Gameplay-Schnipsel zu Black Myth: Wukong durch das Internet. Die chinesischen Entwickler haben sich glücklicherweise schon sehr früh dazu entschlossen, Spieler mit echten Spielszenen zu beeindrucken, anstatt mit Renderfilmchen zu langweilen.Das bisher vorgeführte Material begeistert mit optisch beeindruckenden Spielumgebungen, fantastisch animierten kleinen, großen und noch größeren Gegnern wie Drachen, Trollen, Wölfen und zahlreichen anderen Monstern. Dabei kommt auch die eigene Spielfigur – eine Mischung aus Affe und Mensch, der sogar in der Lage ist, sich in andere Wesen, wie etwa einen Käfer zu verwandeln – nicht zu kurz.Seine Bewegungen im Kampf sind grazil und erinnern an die Kung-Fu-Klassiker aus chinesischer Kino-Produktion. Game Science hat bereits angekündigt, dass Black Myth: Wukong für den PC, die PS5 und die Xbox Series S|X erscheinen soll. Allerdings bleibt immer noch die Frage, ob das fertige Produkt wirklich an die hohe Qualität des bereits veröffentlichten Materials heranreichen kann.Falls dem so ist, wäre die affige Prügelei sicherlich ein heißer Anwärter auf einen Platz auf dem Podest der bisher verfügbaren Actionspiele. Interessierte Spieler müssen nicht mehr lange auf eine Antwort warten – irgendwann in 2023 soll Black Myth: Wukong erscheinen.