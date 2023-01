Black Myth: Wukong: Das Grafikmonster erscheint später als geplant

Black Myth Wukong: Affenkönig sorgt im Sommer 2024 für Trubel

Kurze Gameplay-Szene und Release-Zeitraum

Soulslike-Fans und Liebhaber chinesischer Mythen haben Black Myth Wukong sicherlich schon seit einiger Zeit mit großen Erwartungen auf ihrem Wunschzettel stehen.Bislang hatte das Entwicklerstudio Game Science als ungefähren Release-Zeitraum das Jahr 2023 angegeben, in dem sich der Affenkönig auf seiner Wolke nun aber nicht mehr blicken lässt. Stattdessen macht sich Black Myth Wukong für einen Release im Sommer 2024 bereit, wie ein charmantes Stop-Motion-Video verrät.Mit dem Titel „Rabbit Rabbit Rabbit!“ lud das für Black Myth Wukong verantwortliche Studio ein zum Jahr des Hasen passendes Video hoch, das sich auch inhaltlich mit den flauschigen Fellknäulen befasst. Dabei werden Fans auf einen kleinen Ausflug in das Leben eines weißen Hasens genommen, der nichts lieber tuen würde, als endlich Black Myth Wukong zu spielen.Das Spiel erreicht Meister Lampe auch tatsächlich, bringt seinen etwas ausgedienten PC aber schon nach dem Installationsprozess zum Absturz. Um das Spiel trotzdem genießen zu können, geht der Hase in das Elektronikgeschäft eines Tigers, kauft die aktuelle Ausstattung im Angebot und baut sich zuhause einen gigantischen Rechner zusammen.Technische Probleme gibt es nun zwar keine mehr, doch als das Spiel den Hasen mit einem Countdown bis zum Jahr 2042 vertröstet, wirft er Black Myth Wukong kurzerhand aus dem Fenster. In einer Abschlussszene sind zwei junge Hüpfer zu sehen, die den Titel nun endlich spielen können, während der weiße Hase, mittlerweile in einem Rollstuhl sitzend, beinahe ungläubig zu den beiden ins Zimmer gerollt kommt.Bis 2042 müsst ihr euch glücklicherweise nicht gedulden, laut dem Video soll Black Myth Wukong nämlich bereits im Sommer 2024 erscheinen. Das ist zwar später als ursprünglich geplant, mit dem Sommerzusatz grenzt man den Termin des ersehnten Spiels aber zumindest auf einige konkrete Monate ein. Dann soll der Affenkönig sich auf den PC, die PS5 und die Xbox Series X | S schwingen.Ob dieser Release-Zeitraum dann eingehalten wird, bleibt abzuwarten, schließlich ist Black Myth Wukong nicht nur das erste Spiel des chinesischen Entwicklerstudios Game Science, sondern auch noch ein ganz schön ambitioniertes Projekt. Schon in den bisherigen Trailern konnte das Soulslike mit beeindruckender Grafik auftrumpfen, die auch im oben eingebetteten Video bei einem Kampf gegen einen Tigerboss noch einmal kurz im Rampenlicht steht.