Black Myth: Wukong: News zum China-Soulslike auf der Gamescom

Black Myth Wukong: Grafikhighlight in fantastischem Setting





Watch @gamescom: Opening Night Live for a world premiere new look at BLACK MYTH WUKONG on Tuesday, August 22.



Streaming live everywhere at 8p CEST/7p BST/2p ET/11am PT at https://t.co/AFycLZGHNd pic.twitter.com/jzTdTXna96



— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 11, 2023

Bei der Opening Night Live (ONL) der diesjährigen Gamescom am 22. August wird es einen neuen Ausblick aufgeben. Dies bestätigte Produzent und Host der ONL Geoff Keighley auf Twitter. Das Soulslike vom chinesischen Entwicklerstudio Game Science soll voraussichtlich im Sommer 2024 erscheinen.Dass das Spiel potenziellen Fans bei der ONL dieses Jahr schon den Mund wässrig machen wird, ist zu erwarten; schließlich waren die bisherigen Trailer zu Black Myth Wukong. So ist die Grafik extrem beeindruckend und die Spielwelt, in der es gegen Kreaturen aus der chinesischen Mythologie geht, wirkt äußerst abwechslungsreich.Hauptfigur ist der titelgebende Affenkönig Wukong, der sich auf einer schwebenden Wolke voran bewegt und als eine der bekanntesten Figuren dergilt. Gameplay-Trailer haben ihn dabei bisher im Kampf gegen einen riesigen Drachen, eine doppelköpfige Ratte, einen gigantischen schneeweißen Wolf und bizarre mystische Gestalten gezeigt. Genretypisch geht es in diesen Konfrontationen um präzises Ausweichen und Blocken von Angriffen sowie klug getimte Attacken. Wukong macht dabei mit seinen artistischen Moves und seinem Flammen sprühenden Stab eine gute Figur.Was wir bisher zum chinesischen Grafikhammer Black Myth Wukong zusammengetragen haben, könnt ihr hier nachlesen. Die Opening Night Live startet amund wird live auf der Homepage der Gamescom gestreamt. Auch ein Trailer fürwurde zuvor für die Show angekündigt.