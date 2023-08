Black Myth: Wukong: gamescom-Trailer zeigt brachiale Bosskämpfe des chinesischen Soulslikes

Black Myth Wukong: Beeindruckende Biester im gamescom-Trailer

Mindestens genauso flink wie der titelgebende Affe istselbst: Immer wieder taucht das Soulslike vom chinesischen Entwicklerstudios Game Science auf und verschwindet dann erneut spurlos.Auch nach dem frisch enthüllten Trailer auf der Opening Night Live der gamescom 2023 sind wir bezüglich eines genauerennicht schlauer, noch immer soll die Reise von Wukong irgendwann 2024 starten. Dafür gab esrund um die vielen, ziemlich imposanten Endgegner, die den Affenkönig auf seinem Abenteuer erwarten.Dabei fängt das zweieinhalbminütige Werbevideo zu Black Myth Wukong vergleichsweise harmonisch an: Einespielt auf einem dreisaitigen Instrument, das stark an das japanische Shamisen erinnert, eine eingängige Melodie und singt ein paar sanfte Töne – wie auch immer das ohne Kopf, Mund und Stimmbänder funktioniert.Anschließend heißt es dann Bühne frei für Affenkönig Wukong persönlich: Der geschickte Stabschwinger macht sich bereit für seine mysthische Reise gen Westen und trifft dabei schon bald auf einige, die sich der legendären Figur in den Weg stellen. Ein blutrünstiger Tiger kommt dabei genauso zum Zug wie ein Wildschwein mit Donnerstöcken, ein Skorpion-Hybrid und ein geflügelter Affe.Während die meisten Bosse nur kurze Augenblicke im Rampenlicht genießen dürfen, bekommt eine besondersam Ende des Trailers noch ein paar Sekunden mehr spendiert und zwingt den affigen Protagonisten zu tollkühnen Ausweichmanövern. Da es noch ein bisschen dauern dürfte, bis ihr diese Szenen selbst erleben könnt, empfehlen wir euch in der Zwischenzeit