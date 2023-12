Black Myth: Wukong: Spetakuläres Soulslike bekommt Releasedatum

Black Myth: Wukong - Wieder atemberaubende Bilder aus dem Reich der Mitte

Wie bei allen großen Gaming Events der jüngeren Vergangenheit durfte auch bei denein Trailer zum in der Entwicklung befindlichennicht fehlen. Dieses Mal setzte Entwicklerstudio Game Science aber noch einen drauf.Mit gewohnt epischen Bildern und ordentlich Gameplay-Material zeigte der Trailer wieder einmal die fantasievolle Welt des Soulslikes, das eine Mengebeinhaltet. Jetzt hat das spektakuläre Abenteuer allerdings auch ein offizielles Release-Datum.Black Myth: Wukong basiert auf einem der berühmtesten Romane Chinas: „“ von Wu Cheng’en aus dem Jahre 1592. Hauptcharakter dieser Fantasy-Geschichte und damit auch des Spiels ist der. Der neue Trailer des Soulslikes zeigt erneut rasante Kämpfe mit skurrilen Monstern wie einer Riesenspinne, einemoder einer seltsamen Kreatur mit langem, dünnem Hals, an dem drei Laternen baumeln. Auch auf einen weißen Chinesischen Drachen, eineund einen bedrohlich am Horizont erscheinenden Giganten könnt ihr einen atemberaubenden Blick werfen.Wie es sich für ein Spiel dieser Gattung gehört, gehören bockschwere Kämpfe, in denen präzise Blocks und Ausweichmanöver das A und O sind, zur Tagesordnung. Damit ihr euch nicht völlig zum Affen macht, stehen Wukongund einige athletische Moves zur Verfügung. Die in Videospielen noch wenig beleuchtete chinesische Mythologie, die hohe Anzahl der jetzt schon in Trailern gezeigten Gegner und die realistische Grafik lassen wahrscheinlich nicht nur die Herzen von Genre-Fans höher schlagen.Ein paar Monate müsst ihr euch allerdings noch gedulden, bis ihr euch mit Sun Wukong auf den Rücken riesiger Motten schwingt, schneebedeckte Berghänge hinunter schlittert und durch die farbenfrohen Wälder Chinas streifen könnt. Black Myth: Wukong sollerscheinen. Welche Trailer es ansonsten nochgab, könnt ihr hier lesen.