Struggling: Grotesker Koop-Plattformer wird im September für PS4 und Xbox One umgesetzt

Das Wort Doppelkopf scheint im bizarren Koop-Plattformer Struggling ab 6,50€ bei kaufen ) ein wenig anders interpretiert zu werden als in der realen Welt. In dem seit 2020 für PC und Switch erhältlichen Spiel von Chasing Rat Games (Entwickler) und Frontier Developments (Publisher) steuert man eine zweiköpfige Kreatur mit zwei Armen und versucht sie durch physikbasierte Herausforderungen zu steuern.Die Kreatur kann von einer Person oder von zwei Teilnehmern im Koop-Modus gesteuert werden - und zwar bald auch auf PlayStation 4 und Xbox One. Auf diesen beiden Konsolen wurde der Release-Termin laut Gematsu.com auf Mittwoch, 8. September 2021 gelegt.Letztes aktuelles Video: Trailer