Lemnis Gate: Die rundenbasierten PvP-Shooter-Gefechte beginnen Anfang August

Frontier Foundry und Ratloop Games Canada werden Lemnis Gate am 3. August 2021 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Es wird ebenfalls im Xbox Game Pass für PC und Konsolen enthalten sein. Das Spiel wird 16,79 Euro kosten und kann über Steam, Windows Store, PlayStation Store und Xbox Store vorbestellt werden.In den Partien treten die Spieler nicht direkt gegeneinander an, sondern vielmehr gegen die vorherigen Aktionen des Kontrahenten, die es zu stören bzw. zu kontern gilt. Gespielt wird in fünf Runden, die jeweils 25 Sekunden dauern sollen."Lemnis Gates unverwechselbare Time-Loop-Mechanik sorgt dafür, dass Spieler sich mit ihren früheren Ichs zusammentun, die Ereignisse früherer Runden verändern und sogar den Tod rückgängig machen können. Egal, ob sie ihre Gegner online überlisten oder sich lokal mit Freunden messen, die Spieler müssen strategisch klug vorgehen, um erfolgreich zu sein, während sie ihre Spielzüge in spannenden 1v1- und 2v2-Matches nach und nach planen und ausführen. In fünf spannenden Runden, die alle in einer 25-Sekunden-Zeitschleife stattfinden, wählen die Spieler einen von sieben einzigartigen Agenten aus und versuchen, geniale Taktiken einzusetzen, die das gesamte Match beeinflussen werden. Die Beherrschung der Fähigkeiten jedes einzelnen Agenten bietet die beste Chance auf den Sieg in Lemnis Gate", schreiben die Entwickler."Noch vor der Veröffentlichung haben PC-Spieler überall die Möglichkeit, das Spiel während der kommenden offenen Beta auf Steam zu spielen. Die Beta bietet der Öffentlichkeit einen frühen Blick auf die Art von innovativen Strategien und ausgefallenen Denkweisen, die Lemnis Gate ausmachen werden."