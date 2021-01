Netflix: Unterstützung auf 3DS und Wii U endet bald

Netflix hat das Ende seiner Unterstützung für die Nintendo-Plattformen 3DS und Wii U angekündigt. Wie Eurogamer.net schreibt, soll die App auf beiden Geräten am 30. Juni 2021 eingestellt werden und danach nicht länger genutzt werden können. Ab sofort ist es schon nicht mehr möglich, sich den Netflix-Zugang über den eShop zu laden.Wer die App bereits auf dem 3DS oder Wii U installiert hat, wird sie allerdings bis zum besagten Datum weiterverwenden können. Leider kann sich die Switch als geistiger Nachfolger beider Plattformen in diesem Bereich nicht als würdige Alternative empfehlen: Typische Streaming-Apps wie Amazon Video oder eben Netflix findet man auf der aktuellen Nintendo-Konsole (noch) nicht - vor allem in EU-Gefilden, während man in den USA immerhin Zugriff auf Hulu erhält und in den Japan den Streamingservice NicoNico über die Switch nutzen kann.