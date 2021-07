Netflix: Plant Videospiele anzubieten

Netflix will sein Angebot von Serien und Filmen auf Videospiele ausweiten. Das meldet das Wirtschaftsmagazin Bloomberg (via Eurogamer.net ). Zu diesem Zweck wurde mit Mike Verdu zuletzt eine ehemalige Führungskraft von Electronic Arts und Facebook eingestellt.Verdu war zuletzt Vize-Präsident von Facebook und arbeitete dort vor allem mit anderen Entwicklern daran, die Videospielauswahl für die VR-Brillen von Oculus zu erweitern. Bei Netflix trägt er ab sofort die Rolle des Vize-Präsidenten der Spieleentwicklung ("Vice President of Game Development").Netflix plant im Verlauf des nächsten Jahres erste Videospiele über die eigene Plattform anzubieten. Erste Gehversuche hat man in der Vergangenheit bereits mit interaktiven Produktionen wie Black Mirror: Bandersnatch unternommen. Es wurde weiterhin bekannt gegeben, dass Netflix zum jetztigen Zeitpunkt keinerlei Pläne hat, die Abo-Preise zu erhöhen, sobald die Videospiele dem Katalog hinzugefügt werden.Bereits im Mai 2021 gab es Gerüchte, wonach Netflix seine Fühler verstärkt in den Videospielbereich ausstrecken will ( siehe News ).