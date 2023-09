Netflix: Erste Episoden zu Castlevania: Nocturne vorab

Netflix: Streaming-Dienst bringt Sonic, Scott Pilgrim und Lara Croft auf den Bildschirm

startet demnächst ein Live-Stream-Event, auf dem es nicht nur die ersten drei Folgen der neuen Animationsserie Castlevania: Nocturne zeigt, sondern auch eine Trailershow demnächst erscheinender Serien. Darunter befinden sich so manche Titel namhafter Franchises.Die neueste Adaption der Castlevania-Reihe basiert auf den Geschehnissen der Spiele Rondo of Blood und Symphony of the Night . Richter Belmont, der letzte Spross des Vampirjäger-Clans der Belmonts, stellt sich während der Französischen Revolution im Jahre 1792 dem Kampf mit den Blutsaugern.Unter dem Namen DROP 01 läuft das Event am 27. September um 18 Uhr auf dem YouTube- sowie dem Twitch-Kanal von Netflix. Während des 90-minütigen Events haben Fans die Chance, dieder Castlevania-Serie einen Tag vor Release beim Streaming-Anbieter vorab zu sehen. Daneben präsentiert Netflix erste Einblicke und Trailer zu kommenden Serien.In einem Teaser sehen wir unter anderem erste Szenen zur Animationsserie. Die dritte Staffel der Abenteuer des blitzschnellen Igels könnte noch in diesem Jahr erscheinen, nachdem bisher 16 Episoden in zwei Wellen veröffentlicht wurden. Ebenfalls können tiefere Einblicke zu, das dem Stil der Comicvorlage treu bleibt,, dem Nachfolger zu Revelation, sowie den Anime-Serienunderwartet werden.Zudem kündigt Netflix in dem Teaser sogenannte Shock Drops in Zusammenarbeit mit Capcom, Legendary und Crystal Dynamics an. Dabei könnte es sich unter anderem um die Anime-Serie zu Tomb Raider handeln, dessen Produktion bereits vor zwei Jahren bestätigt wurde.Nicht dabei sein wird aller Wahscheinlichkeit ein Blick auf die zweite Staffel. Diese soll den Produzenten zufolge nicht in naher Zukunft erscheinen. Wann es mit Arcane voraussichtlich weitergeht , könnt ihr hier lesen.