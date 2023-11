Netflix: Das sind die nächsten Spielepläne des Streaming-Giganten

Netflix: Diese Filme und Serien werden in Zukunft zu Videospielen

Die Spielestrategie von Netflix

Kommen Netflix-Spiele auch für Konsolen und PC?

Welche Spiele erwarten Netflix-Abonnenten noch?

Auch wenn derals Vorreiter für monatlich kostenpflichtige Spiele-Abos ist, gibt sich der Streaming-Serviceschon seit geraumer Zeit alle Mühe, eine Konkurrenz-Plattform aufzubauen.Aktuell beherbergt der Anbieter, wobei ein Teil davon auf hauseigenen Filmen und Serien basiert und eigens für den Dienst entwickelt wurde. Genaue Zahlen gibt es zwar nicht, die bisherigen Anstrengungen scheinen aber genug Früchte zu tragen, damit Netflix weiter Geld in den Games-Bereich steckt – wie auchzeigen.Wie Netflix in einer Pressemitteilung enthüllte, will man offenbar auch weiter auf Spiele setzen, die auf hauseigenen Film- und Serienproduktionen basieren. So erschien gerade erst, das auf der gleichnamigen Fantasy-Serie fußt, während 2024 dann Titel zu, Chicken Run und The Dragon Prince veröffentlicht werden sollen, mit denen man wenig verwunderlich Fans der Marken abholen will.Dabei scheint eine enge Arbeit an der Vorlage im Vordergrund zu stehen, wie man uns innerhalb einermit Leanne Loombe, Vizepräsidentin des External Games-Bereichs bei Netflix, versicherte. Das zeigte auch ein kurzer Clip zu dem kommenden Heist-Titel, an dem die Macher des neuen Films mitarbeiten und bei dessen Entwicklung auch Peter Lord, der Regisseur des ursprünglichen Streifens von 2000, mal vorbeischaut, um ein Auge auf die bisherigen Ergebnisse zu werfen.Der im Wallace-und-Gromit-Universum angesiedelte Titel spielt nach den Filmen und wird von den Entwicklern liebevoll als GTA mit Hühnern bezeichnet. Auch bei, das auf der gleichnamigen Zeichentrick-Fantasy-Serie basiert, ist das Team der entsprechenden Bewegtbildproduktion beteiligt. Mit seiner isometrischen Perspektive und dem düsteren Setting samt Dungeons und übergroßen Spinnengegnern erinnert das Spiel an, aber auch ein Stück weit anWie Leanne Loombe in der Fragerunde weiter ausführt, will Netflix einund Titel ins Portfolio aufnehmen, die sowohl Zuschauer begeistern sollen, die jeden Tag spielen, als auch diejenigen, die noch nie gezockt haben. Damit das gelingt, will man eine divers aufgestellte Spiel-Bibliothek bieten, die neben bekannten Marken auch auf hochwertige Indie-Titel setzt. Der Fokus liege aber definitiv auf Spielen, die, um das eigene Portfolio von anderen Anbietern zu differenzieren.In dem Zusammenhang sei es übrigens auch nicht unmöglich, dass man nicht nur Spiele zu bekannten Film- und Serien-Marken produziert, sondern umgekehrt auch Bewegtbildproduktionen, die auf bereits etablierten Spielen fußen. Sollte man aus Titeln wieoderSerien zaubern, dürfte das sicherlich bei vielen Fans Anklang finden. So oder so wolle man weiterhin aufsetzen – letztere zeigen sich beispielsweise fürund den nächstes Jahr erscheinenden Haus des Geldes-Titel verantwortlich.Aktuell können Netflix-Abonnenten die Spiele des Streaming-Anbietersgenießen, während jüngst eine Handvoll Kunden in Kanada und der UK im Rahmen eines Beta-Testsauf ihrem Fernseher oder Rechner loslegen durfte. Loombe zufolge wolle man sich zunächst auf den Ausbau der Cloud-Technologie fokussieren, damit das Feature so schnell wie möglich für alle Abonnenten zur Verfügung steht.Gerade auf dem Fernseher, wo ja die meisten Zuschauer Netflix nutzen, sei es am sinnvollsten, die Spiele-Bibliothek des Anbieters fest zu etablieren. Daher plane man auch, die Reichweite des Service zu steigern, präsenter zu werden undzu veranstalten, indem beispielsweise am Ende einer Folge Too Hot to Handle auf das dazu passende Spiel hingewiesen wird.gebe es wegen der Konzentration auf die Cloud-Technologie derweil keine Pläne, auch eine möglichestehe aktuell nicht auf der Liste.Neben den hauseigenen Produktionen zu bekannten Filmen und Serien ist man bei Netflix aber auch fleißig dabei,einzukaufen, um sie den Kunden des Streaming-Service anzubieten. Erst im Juli veröffentlichte das von Netflix aufgekaufte Team von Night School Studio ihrendurchaus abliefern konnte.Nächstes Jahr bekommt ihr dann nicht ganz frisches, aber immer noch herausragendes Spiele-Futter mitundgeboten, das sich natürlich auf Mobilgeräten und via Cloud-Streaming auf dem PC erleben lässt. Zu letzterem hatmittlerweile auch einen Nachfolger angekündigt:, landet dann aber erstmal im Early Access statt bei Netflix.