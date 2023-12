Netflix: GTA 3, Vice City und San Andreas seit wenigen Tagen im Streaming-Abo

Netflix (Filme & Serien) von Netflix - Bildquelle: Netflix & Rockstar Games / Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition

Netflix: Hier bekommt ihr das volle GTA-Programm geboten

Ab sofort verfügbar: In der Netflix-App findet ihr die GTA Trilogy zum Download.



Alternativ gibt es die drei Grand Theft Auto-Titel aber auch direkt über den jeweiligen App Store. Während ihr für GTA 3 auf einem Android-Handy rund 900 Megabyte an Speicherplatz belegt, benötigt ihr auf einem Apple-Gerät rund das Doppelte. Ähnlich verhält es sich auch mit Vice City und San Andreas, die auf den Google-Systemen rund einen Gigabyte und auf dem iOS-Pendant gute drei Gigabyte groß sind.



Für Franchise-Fans ist der Dezember in jedem Fall ein aufregender Monat: Zum Jahresende wächst die Spielebibliothek von Netflix auf über 80 Titel an Alternativ gibt es die drei Grand Theft Auto-Titel aber auch direkt über den. Während ihr für GTA 3 auf einem Android-Handy rund 900 Megabyte anbelegt, benötigt ihr auf einem Apple-Gerät rund das Doppelte. Ähnlich verhält es sich auch mit Vice City und San Andreas, die auf den Google-Systemen rund einen Gigabyte und auf dem iOS-Pendant gute drei Gigabyte groß sind.Für Franchise-Fans ist der Dezember in jedem Fall ein: Zum Jahresende stellte Rockstar Games den ersten, heißersehnten Trailer zu GTA 6 vor . Abonnenten des Streaming-Services können sich aber ebenso freuen, denn mit den Definitive Editions der drei genannten Grand Theft Auto-Spiele, die ihr ohne Werbung, Ingame-Käufe oder zusätzliche Gebühren genießen könnt.

Seit dem 14. Dezember erwarten uns gleich drei-Spiele im Aufgebot des wohl populärsten Streaming-Dienstes unserer Zeit: Diegibt es für-Abonnenten ohne Zusatzgebühren in Apples App Store, dem Google Play Store sowie in der Mobile-App des Anbieters.Ganz konkret handelt es sich hierbei also um diedreier Rockstar-Klassiker:undgehören der besagten Trilogie an.Genau genommen rutschten die drei GTA-Titel schon zur Monatsmitte vor wenigen Tagen in die Spielebibliothek von Netflix . Bereits vorab konntet ihr euch registrieren, damit ihr am Tag der Veröffentlichung sofort mit dem Zocken loslegen konntet. Die Definitive Edition derlegte einen etwas holprigen Start hin, wurde seitdem aber mitauf Vordermann gebracht.Ihr bekommt also drei Evergreens aus dem Hause des US-amerikanischen Publishers und Spieleentwicklers geboten, die sich dank ihrenüber eine modernere Politur freuen konnten.erwarten euch natürlich ebenfalls, wenn diese auch eher mager ausfallen dürften. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf die Titel, denn seid ihr ohnehin schon zahlender Kunde bei Netflix, könnt ihr sie wie schon erwähnt