Netflix: GTA-Franchise verdreifacht monatliche Spiele-Downloads im Dezember

Netflix: Rund 28 Millionen monatliche Spiele-Downloads im Dezember dank GTA

Schon im Jahrewagte Streaming-Anbieterseinen ersten Vorstoß in Richtung der Videospielbranche und seitdem schien es nicht so richtig zu laufen, denn die Resonanz bei den Abonnenten fiel eher bescheiden aus. Ein Franchise, das wir wohl alle kennen, brachte im vergangenendie Kehrtwende.Natürlich ist die Rede von der-Reihe, die dank einer Kooperation mit Rockstar zuletzt in die Spielebibliothek des sonst auf Serien und Filme spezialisierten Streaming-Dienstes rutschten. Und die monatlichen Download-Zahlen seit der Ergänzung um GTA sprechen eine eindeutige Sprache.So kommt es, dass die Zahl der monatlichen Downloads von mobilen Spielen im Dezember 2023 auf beeindruckendeangewachsen ist. Wie Mobilegamer.biz auf der Datengrundlage von Appmagic verrät , stiegen die Download-Zahlen von Netflix auf iOS und Android von noch rund zehn Millionen im November um starke 18 Millionen an. Der Sprung lässt sich direkt auf denzurückführen, nachdemundin der Definitive Edition am 14. Dezember in den Abo-Service aufgenommen wurden.Den Daten von Appmagic zufolge war, was sich auch in seinen beeindruckenden, fast zwölf Millionen Downloads widerspiegelt. Hinzu kommen noch einmal knapp vier Millionen Downloads von GTA Vice City, ebenso wie etwa 2,4 Millionen von GTA 3, was den Anstieg um ganze 18 Millionen Downloads mit nur drei Titeln erklärt. Die restlichen zehn Millionen kamen durch andere Spiele zustande.Vor allem Netflix dürfte sich natürlich darüber freuen, immerhin ließ sich im August 2022 nurder damals 221 Millionen Abonnenten dazu hinreißen, Spiele aus dem Angebot des Streaming-Dienstes herunterzuladen. Mittlerweile zählt Netflix über 274 Millionen Abonnenten, was bei 28 Millionen Spiele-Downloads im vergangenen Dezember darauf schließen lässt, dass man mittlerweile sogar etwas mehr alsseiner Kundschaft auch mit seinen angebotenen Games beschäftigen konnte.Ganz allgemein scheintzu werden, auch weiterhin verstärkt zu verfolgen. Neben GTA sorgten in den vergangenen Jahrenwächst und gedeiht. Mittlerweile experimentiert man sogar dem Download-freien Spiele-Streaming –, künftig auf allen kompatiblen Geräten einschließlich Smartphones, Fernsehern oder Hardware-schwächeren Computern verfügbar zu sein.