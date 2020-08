Gotham Knights: Ist nicht als "Game As A Service" konzipiert; kein "Level-Gating"; Action und Stealth

Nach der Ankündigung von Gotham Knights auf dem DC-Fandome-Event haben die Entwickler (Warner Bros. Montreal) gegenüber IGN einige Fragen beantwortet und zunächst klargestellt , dass das Spiel nicht als "Game As A Service" konzipiert wurde. Man wird das Spiel vollständig im Solo-Modus (auch offline ) spielen können und der Koop-Modus für insgesamt zwei Spieler soll nur eine Option sein. Es soll sogar möglich sein, dass zweimal der gleiche Charakter im Koop aktiv ist.Die offene Spielwelt wird man direkt zu Beginn ohne Einschränkungen erkunden können und obwohl man im Spielszenen-Video die Stufen/Levels bei Gegnern erkennen konnte, sollen diese nicht als Level-Gating-Mechanismen zur Begrenzung des individuellen Fortschritts verstanden werden. Vielmehr sollen die Stufen der Gegner je nach Missionstyp variieren. Warum überhaupt Stufen bei den Feinden zu sehen sind, wurde aber nicht verraten. Es wirkt jedenfalls so, dass man nicht zum Grinden gezwungen werden soll, um bestimmte Feinde erledigen zu können.Das Freeflow-Kampfsystem aus der Arkham-Reihe ist durch ein Kampfsystem ersetzt worden, das eher an traditionelle Third-Person-Action-Spiele erinnern soll. Generell wird man die Missionen im Nahkampf, mit Fernkampfwaffen und in Stealth-Manier angehen können. Die violette Stamina-Leiste (links unten) wird für Spezialaktionen genutzt - je nach Fertigkeitsauswahl im Fähigkeitsbaum und angelegter Ausrüstung. Die Superhelden-Anzüge sind anpassbar, aber es wird auch vollständige Skinsets geben. Die Entwickler versichern, dass die Ausbau- und Individualisierungsmöglichkeiten der Charaktere sehr vielfältig sein sollen. Die Personalisierung und der Fortschritt der Helden sollen elementar wichtig sein.In Gotham City werden mehrere Bösewichte mit ihren eigenen verzweigten Handlungssträngen ihr Unwesen treiben. Sämtliche Missionen sollen aber in der Nacht stattfinden. Während des Tages ist man in der Operationsbasis (Belfried) unterwegs.Warner Bros. Games: "Die Spieler werden bei Gotham Knights eine offene Welt in Gotham mit fünf unterschiedlichen Bezirken erkunden und die gefährlichen Straßen der Stadt auf verschiedene Art und Weise patrouillieren, darunter auch mit dem kultige Batbike. Mit dem Fortschreiten der Geschichte entwickeln sich nicht nur die Gameplay-Skills von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin weiter, sondern auch ihr Arsenal inklusive Gadgets. Wie im Gameplay Walkthrough zu sehen war, enthält Gotham Knights detailreiche Geschichtsstränge, die von den Spielern erkundet werden können. So treffen sie beispielsweise auf einige berüchtigte DC-Superschurken wie Mr. Freeze, der ganz Gotham City im Eis versinken lassen möchte."Nach dem Tod von Batman versuchen Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin für Recht und Ordnung in der offenen Welt von Gotham City sorgen. Das Spiel soll 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.Letztes aktuelles Video: Erste Spielszenen