Gotham Knights: Release-Termin des Superhelden-Spiels steht fest

Gotham will always need its heroes. Suit up for an all-new adventure on 10.25.22. #GothamKnights pic.twitter.com/d7oV2LbcT8



Es gab zwar immer wieder Gerüchte und Spekulationen rund um den Release-Termin des Superhelden-Spiels Gotham Knights. Doch erst jetzt hat WB Games Montreal diesbezüglich eine offizielle Aussage getroffen und den konkreten Termin verkündet.Wie im Twitter-Kanal des Entwicklerstudios zu lesen ist, soll Gotham Knights am 25. Oktober 2022 sowohl für den PC als auch für die Konsolen erscheinen. Dann dürft ihr in die Rollen von Nightwing, Robin, Red Hood und Batgirl schlüpfen, um den Schurken in Gotham City das Handwerk zu legen. In dem Tweet heißt es außerdem: "Gotham wird immer seine Helden brauchen. Macht euch bereit für ein vollständig neues Abenteuer am 25. Oktober 2022 #GothamKnights."Ob und wann es eine Möglichkeit geben wird, vorab in das Spielgeschehen von Gotham Knights reinzuschnuppern, ist bisher nicht bekannt. Es könnte durchaus sein, dass zuvor ein entsprechender Playtest stattfindet oder eine passende Demo erscheint. Außerdem wäre die Veröffentlichung eines echten Gameplay-Trailers sicherlich noch wünschenswert.Letztes aktuelles Video: Court of Owls Story Trailer