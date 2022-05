Gotham Knights: Neues Gameplay zeigt Nightwing und Red Hood

Am 25. Oktober ist es auf Konsolen & PC soweit, jetzt gibt es erstmals einen Blick auf das spielbare Charakter-Duo, das im kommenden Actionspiel Gotham Knights für Recht und Ordnung sorgen will.Schlüpft in die Haut von Red Hood, Batgirl, Nightwing oder Robin und rächt den Tod eures großen Vorbilds. Natürlich seid ihr dabei, wie schon in den überaus unterhaltsamen Batman-Spielen Arkham Asylum Arkham City und Arkham Knight , wieder in den düsteren Gassen Gothams unterwegs und gebt dem Gesindel ordentlich eins auf die Glocke. Auf Wunsch auch im Online-Koop für bis zu zwei Spieler gleichzeitig.In der fast fünfzehnminütigen Gameplay-Einführung (siehe Video unten) werden die unterschiedlichen Kampftechniken der beiden Helden und ihre Fortbewegungs-Möglichkeiten in der offenen Spielwelt in vollem Umfang gezeigt, von Nightwings einzigartig-akrobatischen Kampfstil und seinem Luftgleiter bis hin zu Red Hoods Doppelwaffeneinsatz und kraftvollen Sprungfähigkeiten.Eine essenzielle Information, die sich die Entwickler leider noch nicht entlocken ließen, ist die Frage nach dem Speichersystem: Denn wenn der Fortschritt nur beim Host gespeichert wird, machen Koop-Freunde sicherlich einen weiten Bogen um diesen Modus. Ich drücke aber beide Lederhandschuh-Daumen, dass genug nachgedacht wurde und das Vorankommen in der Story natürlich bei allen teilnehmenden Superhelden einen Speicherblock frisst.Gotham Knights kann ab heute physisch im Handel oder digital im PlayStation Store, Xbox Store, bei Steam und im Epic Games Store vorbestellt werden. Die Gotham Knights Standard Edition ist digital und als Box für 74,99 Euro erhältlich. Die Gotham Knights Deluxe Edition kostet digital und als Box 94,99 Euro und beinhaltet das Hauptspiel sowie den herunterladbaren Inhalt „Visionärspaket“ mit exklusiver Ausrüstung, kosmetischen Items, dem „Of-the-Future“-Anzugsstil aus der Zeichentrickserie Batman of the Future und manches mehr.Die limitierte, physische Gotham Knights Collector’s Edition schlägt mit stolzen 299,99 Euro zu Buche. Sie enthält die Deluxe Edition, den Augmented Reality-Pin zum Sammeln, ein 16-seitiges Mediabook, eine exklusive Karte von Gotham City und ein Diorama mit vier Charakterstatuen. Zusätzlich bekommen Spielerinnen und Spieler zu jeder Vorbestellung den 233 Kustom-Batcycle-Skin, der auf dem ersten Auftritt des Fahrzeugs im DC Detective Comic #233 basiert.