Gotham Knights: Nightwing im Fokus

Nur noch für die aktuelle Konsolengeneration

Der frische Spielszenen-Trailer vom Summer Game Fest liefert dabei neue Eindrücke von Kampfstil, Outfits und Hintergründen des Kampfstab-Fans Nightwing. Der muss gemeinsam mit Red Hood, Batgirl und Robin die Straßen von Gotham aufräumen, nachdem das große Vorbild Batman nicht mehr unter den Lebenden weilt.Gotham Knights wird am 23. Oktober 2022 erscheinen und soll neben den vier Helden auch einen kooperativen Spielmodus bieten, in dem zwei Spieler gemeinsam die Stadt vom Verbrechen befreien.PS4 und Xbox One-Spieler gucken allerdings in die sprichwörtliche Röhre: Gotham Knights wird ausschließlich auf der aktuellen Konsolengeneration erscheinen. Bereits im Mai erklärte Warner, dass man von der geplanten Veröffentlichung auf PS4 und Xbox One absehen werde.