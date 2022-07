Gotham Knights: Neuer Trailer zeigt Batgirl in Aktion

Aus dem Tonfa wird ein Nunchaku

Mit Koop-Kampfmanövern

Neben Batman hat auch Commissioner Gordon in Gotham Knights ( ab 53,99€ bei vorbestellen ) bereits das Zeitliche gesegnet. Noch ein Grund mehr für Tochter Barbara, das Cape überzuwerfen und sich dem Rat der Eulen entgegenzustellen.Am 25. Oktober ist es auf dem PC, der Xbox Series S|X und der Playstation 5 Zeit für ein paar zünftige Kloppereien im düsteren Gotham City. An der Seite von Nightwing, Redhood und Robin hat auch Batgirl, alias Barbara Gordon, ein Wörtchen mitzureden, wenn es um die Verbrechensbekämpfung in der ewig dunklen Stadt geht. Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt die einstige Schülerin des dunklen Ritters im Kampf gegen kleine und große Widersacher.Als favorisierte Waffe schwingt Batgirl ein Nunchaku, das sich je nach Einsatzgebiet auch blitzschnell in ein Tonfa verwandeln kann. Unterfüttert von der entsprechenden Kampfkunst wird diese Kombination zum Albtraum aller, die das Gesetz in Gotham nicht achten wollen. Natürlich verfügt Batgirl auch über ein paar nützliche Gadgets, im Trailer sind explosive Batarangs zu sehen, die den Feinden nicht einzeln, sondern gleich im Paket serviert werden. Auch vor großen Kalibern hat Batgirl keine Angst: Mit ihrer Agilität und Sprungkraft kann es selbst ein riesiges Wildschwein auf zwei Beinen nicht aufnehmen.Ebenfalls im Trailer kurz zu sehen, sind wuchtige Manöver, die sich aus dem Umstand ergeben, dass in Gotham Knights die Möglichkeit besteht, per Online-Koop-Modus zu zweit ins Feld zu ziehen. Die richtige Koordination vorausgesetzt, kann mit den Unholden ganz wunderbar Ping-Pong gespielt und die Fähigkeiten von zwei Figuren kombiniert werden.Weitere Details zum genauen Skillset der spielbaren DC-Superhelden, möchte WB Games Montreal auf der Comic Con bekanntgeben, die bereits am kommenden Wochenende über die Bühne geht.