Gotham Knights: Neuer Trailer zeigt die erste Viertelstunde

Batgirl greift durch

Am 25. Oktober wird losgekloppt und das im Chaos versinkende Gotham hoffentlich erfolgreich von Schurken befreit. Ein neuer Trailer zeigt nun den Spieleinstieg und die ersten Schritte von Batgirl.Vor dem Spielstart wird zwischen vier verschiedenen Figuren gewählt. Zur Auswahl stehen Red Hood, Batgirl, Nightwing und Robin – keine Sorge, im Spielverlauf kann die Figur auf Knopfdruck ausgetauscht werden.Besonderes Schmankerl: Hat der Spieler einen Online-Kumpel zur Hand, dann ist das komplette Spiel auch im 2-Player-Online-Koop zu bewältigen.Im neuen Gameplay-Trailer muss sich Batgirl mit ein paar durchgeknallten Punkern herumschlagen, die ein verlassenes Krankenhaus im Flammen aufgehen lassen wollen. Dabei hat der Spieler die Wahl, die Gegner entweder per Schleichangriff ins Reich der Träume zu schicken oder sich eine handfeste Keilerei mit den Übeltätern zu liefern.Die gebotene Action erinnert natürlich sofort an die letzten Batman-Spiele, die Optik hat jedoch einen Zahn zugelegt, besonders die Feuereffekte und detailreichen Modelle der Spielfiguren und Gegner wissen bereits mehr zu überzeugen, als in den letzten Trailern des Spiels.Da es noch eine Weile dauert, bis mit Spider-Man 2 für die Playstation 5 oder Rocksteady’s neues Suicide-Squad -Spiel in den Laufwerken surrt, dürfte für Action- und Comic-Fans mit Gotham Knights ( ab 53,99€ bei vorbestellen ) ein sehr passabler Lückenfüller für Ausgleich sorgen.Gotham Knights erscheint am 25. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series S|X, die Last-Gen-Versionen wurden von den Entwicklern kurzerhand aus dem Programm genommen.