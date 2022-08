Gotham Knights: Neues Video stellt die Open World vor

Rätseln und rasen

Die PR-Trommel für Gotham Knights ( ab 53,99€ bei vorbestellen ) kommt langsam aber sicher ins Rollen: In einem neuen Video stellen die Entwickler die Spielwelt vor, in der im Oktober zahlreiche Abenteuer auf die Spieler warten.In Gestalt der vier Superhelden Batgirl, Red Hood, Nightwing und Robin nehmen es die Spieler im kommenden Open-World-Action-Adventure mit dem Rat der Eulen auf und stellen sich zahlreichen Superschurken und deren muskelbepackter Gefolgschaft.Nachdem die Charaktere in ausführlichen Trailern bereits von allen Seiten beleuchtet wurden, zeigt ein neues Video das düstere Gotham City, das dieses Mal noch größer ausfällt, als in den Batman-Spielen der Arkham-Reihe.Per pedes oder auf dem legendären Batcycle durchstreift ihr entweder alleine oder im Online-Koop für bis zu zwei Spieler die riesige Stadt – immer auf der Suche nach der nächsten Prügelei.Neben dem Fußvolk warten natürlich auch zahlreiche Oberschurken aus dem DC-Universum darauf, sich eine Abreibung von euch abzuholen. Zumindest Mr. Freeze war in einem kurzen Trailer bereits zu sehen, auch prominente Mitglieder des mysteriösen Rat der Eulen stellen sich zum Kampf.Neben den bildgewaltigen Kloppereien, in denen der Spieler natürlich auch zahlreiche Gadgets der verschiedenen Figuren zum Einsatz bringen kann, warten in Gotham City noch viele Rätsel darauf geknackt zu werden.Welche weiteren Aktivitäten in der ewig dunklen Stadt noch zu bewältigen sind, zeigt das neue Video. Gotham Knights erscheint am 25. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series S|X.