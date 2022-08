Gotham Knights: Red Hood: Marksman- und Brawler-Spezialisierung vorgestellt

Marksman und Brawler

Nachdem der Publisher Warner Bros. Games vor einer Woche Red Hood mit einem Charakter-Trailer vorgestellt hat, erlaubt uns der Game Director Geoff Ellenor in einem knapp vier-minütigen IGN-Video nun einen Einblick in zwei Skill-Tree-Spezialisierungen des DC-Helden: Marksman und Brawler.Das Open-World Action-Rollenspiel Gotham Knights ab 53,99€ bei vorbestellen ) erzählt die Geschichte nach Batmans Tod weiter, in welcher nicht mehr die Fledermaus mit weltbekanntem One-Liner, sondern seine "Familie" rund um Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin für Gerechtigkeit in Gotham sorgt. Dabei habt ihr die Möglichkeit euren ganz eigenen Spielstil durch unterschiedliche Schwerpunkte im Skill-Tree festzulegen, während ihr alleine oder zu zweit im Online-Koop durch die dunklen Gassen patrouilliert.Die Spezialisierung auf den Marksman-Tree legt dabei Fokus auf den Fernkampf und somit den Schaden, den ihr mit eurer nicht tödlichen Munition aus der Ferne austeilt. Wer allerdings den Nahkampf bevorzugt, der sollte sein Character-Build auf den Brawler spezialisieren. Denn obwohl Red Hood von allen Gotham Knights am ehesten auf Fernkampf ausgelegt ist, kann dieser auch im hand-to-hand-combat ordentlich austeilen. Gotham Knights erscheint am 25. Oktober für Steam , den Epic Games Store , PS5 und Xbox Series X/S.