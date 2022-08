Gotham Knights: DC-Fans erhalten neuen Trailer aus dem Batman-Universum

Gotham Knights und seine Bösewichte

Im neuen Trailer zu Gotham Knights gibt Warner einen Ausblick darauf, welche Gegner die Spieler in Gotham Knights erwarten.Jahre nach dem Tod von Bruce Wayne erreichen Kriminalität und Gewalt in Gotham völlig neue Ausmaße. Natürlich sah der Dunkle Ritter das kommen und ließ seinen ehemaligen Sidekicks vor seinem Ableben Videobotschaften zukommen. Batgirl (Barbara Gordon), Nightwing (Dick Grayson), Red Hood (Jason Todd) und Robin (Tim Drake) treten in Gotham Knights sein Erbe an und schützen die Stadt vor jenen, die sie in die Knie zu zwingen versuchen.Ein Sturm zieht auf, und Renee Montoya weiß, dass sie der GCPD nicht trauen kann, ihn zu bekämpfen. Sie muss sich mit unseren Rittern verbünden, bevor es zu spät ist. Werden sie eine Chance gegen den Zorn von Mr. Freeze, Harley Quinn, Clayface und dem Hof der Eulen haben, die alle versuchen, Gotham City zu übernehmen? Oder werden die Schurken über Gotham herrschen? "Ein Sturm zieht auf, und Renee Montoya weiß, dass sie der GCPD nicht trauen kann, ihn zu bekämpfen", schreibt Warner in der Beschreibung seines neuen Trailers. "Sie muss sich mit unseren Rittern verbünden, bevor es zu spät ist. Werden sie eine Chance gegen den Zorn von Mr. Freeze, Harley Quinn, Clayface und dem Hof der Eulen haben, die alle versuchen, Gotham City zu übernehmen? Oder werden die Schurken über Gotham herrschen?"Zu sehen ist Renee Montoya, Detective des Gotham City Police Department. In den Comics ist sie der Major Crimes Unit zugeteilt und kommt daher nicht selten auch mit Batman und seinen Mitstreitern in Kontakt. Noch ist nicht bekannt, in welcher Phase ihrer turbulenten Laufbahn wir auf Montoya treffen werden, doch gibt der Official Villains Trailer einen vielversprechenden Einblick.