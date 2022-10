Gotham Knights: Systemanforderungen für den PC bekanntgegeben

Gotham Knights: Schafft euer Computer das Actionspiel?

Komponente Mindestanforderung Betriebssystem Windows 10 64-Bit Prozessor Intel Core i5-9600K (3,7 GHz) oder AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz) Arbeitsspeicher 8 Gigabyte RAM Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 1660 Ti oder AMD Radeon RX 590 DirectX Version 12 Speicherplatz 45 Gigabyte freier Speicher

Warner Bros. Montreal hat die Systemanforderungen, die Gotham Knights an euren Rechner stellt, bei Steam aktualisiert. Dabei dürften bereits die Mindestvoraussetzungen so manchen überraschen.Diese sind nämlich nicht gerade ohne, sieht man sich einmal die minimal benötigten Grafik- und Prozessorkomponenten genauer an. Wie viel Arbeitsspeicher und Festplattenplatz ihr für Gotham Knights benötigt, verraten wir euch natürlich ebenfalls.Bislang wissen wir lediglich konkret, wie es um die minimalen Systemvoraussetzungen für Gotham Knights bei einer 1080p-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde steht. Dass wir hierbei nicht die satteste Grafik erwarten dürfen, sollte ebenfalls klar sein. Dennoch verlangen die Entwickler sowohl eine aktuellere Grafikkarte als auch einen vergleichsweise leistungsstarken Prozessor-Chip von unserem Rechner.Den geforderten Arbeitsspeicher von nur acht Gigabyte dürften wohl auch ältere Gaming-PCs mitbringen und auch um den freien Speicherplatz auf eurer Platte steht es gar nicht einmal so schlecht. Dennoch könnten die Anforderungen von Gotham Knights viele Computerspieler beziehungsweise ihre Rechenmaschinen überfordern, zieht man einmal in Betracht, dass die drei meistgenutzten Grafikkarten der Steam-Community laut einer Umfrage allesamt zu schwach sind.Noch ist allerdings ein wenig Zeit, seinen Computer vor dem Release von Gotham Knights aufzurüsten. Das action-lastige Abenteuer aus DCs Batman-Universum erscheint am 21. Oktober für die Xbox Series-Konsolen, die PlayStation 5 sowie den Computer. Wer sich vorab einen Einblick verschaffen will, der sieht im Trailer die ersten 15 Minuten von Gotham Knights Letztes aktuelles Video: Nightwing CharakterTrailer