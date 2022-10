Gotham Knights: Darum ist der Titel auf Konsolen nur mit 30 FPS spielbar - trotz Next-Gen-Exklusivität

Gotham Knights: Discord-Nachricht statt Twitter-Statement





Heroic Assault: Koop-Modus für bis zu vier Spieler

Mit rasender Geschwindigkeit nähern sich die vier Gotham Knights ihrem Release-Termin am 21. Oktober. Vorher gibt es aber nochmal schlechte Nachrichten.Offenbar soll die Verbrecherjagd auf Konsolen nämlich nicht so flüssig laufen, wie bisher gehofft. Wie man im offiziellen Discord-Kanal von Gotham Knights verriet, müssen PlayStation- und Xbox-Spieler sich mit 30 FPS begnügen – und das, obwohl die Superheldensause neben dem PC exklusiv für die aktuelle Generation erscheint.„Ich weiß, viele fragen sich, ob ein Performance-Modus von Gotham Knights auf Konsolen verfügbar sein wird. Aufgrund der Arten von Features, die wir in unserem Spiel haben, wie beispielsweise eine vollkommen lückenlose Koop-Erfahrung in unserer überaus detaillierten Open-World, ist es nicht einfach so, dass man die Auflösung verringern kann, um eine höhere FPS zu bekommen", heißt es in der Discord-Nachrid, die es anschließend auf Twitter geschafft hat.Gotham Knights muss demnach ohne die für viele aktuellen Titel typischen Performance- und Quality-Modi auskommen: „Aufgrund dessen hat unser Spiel keine Option zwischen Leistung und Qualität zu wechseln und läuft auf Konsolen mit 30 FPS.“ Da das Batman-lose Comic-Abenteuer neben dem PC nur für die PlayStation 5 und die Xbox Series X | S erscheint, dürfte die Nachricht viele Fans verwundern.Auf Begeisterung ist man angesichts der 30 FPS natürlich nicht gestoßen und auch Marcel Hatam , der Brand-Manager vom Kartenspiel Magic, ist der Meinung, die Nachricht ist genauso ärgerlich wie ihr Zeitpunkt: „Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich enttäuschter darüber bin, dass es nur 30 [FPS] sind oder dass sie eindeutig versucht haben, das geheim zu halten, bis die Reviews draußen sind/das Spiel erscheint…“Der Koop-Modus für zwei Spieler, der laut den Entwicklern für die Konsolen-Begrenzung auf 30 FPS verantwortlich ist, ist bereits bei Release am 21. Oktober verfügbar. Wer Gotham allerdings mit bis zu vier Spielern unsicher beziehungsweise wieder sicher machen will, muss sich bis zum 29. November gedulden: Dann erscheint nämlich der Heroic Assault-Modus.Hier bekommt ihr allerdings nicht die Möglichkeit, die Story zu viert zu erleben: Stattdessen handelt es sich bei dem kostenlosen Update laut der offiziellen Website des Spiels um eine Reihe an Arenaherausforderungen, in denen ihr euch als Team durch bis zu 30 Etagen kämpft und bestimmte Ziele erfüllen müsst.Bevor ihr euch in die Arena-Kämpfe werft, gilt es ab dem 21. Oktober in Gotham Knights auf der PlayStation 5, der Xbox Series X | S und dem PC aber erst einmal, Verbrecher wie Harley Quinn dingfest zu machen. PC-Spieler dürfen sich im Gegensatz zu Konsoleros dabei übrigens auf 60 FPS freuen, müssen sich aber mit saftigen Systemvoraussetzungen herumschlagen.Letztes aktuelles Video: Nightwing CharakterTrailer