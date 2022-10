Gotham Knights: Video-Test: Abschwung durch Technik

Gotham Knights ( ab 53,99€ bei kaufen ) hatte nicht nur in der langen Entwicklungszeit von rund sieben Jahren einen verdammt schweren Stand –und auch die ersten Tests zum Release ließen in weiten Teilen kein gutes Haar an dem neuen Spiel aus dem Batman-Universum. Die 4Players Redaktion hat nun das komplette Abenteuer im 2-Spieler-Online-Koop-Modus durchgespielt und kommt zu einem etwas anderen Fazit. Wie gut schlagen sich also Batgirl, Robin, Red Hood und Nightwing im Kampf gegen die immerwährende Bedrohungslage in Gotham City?