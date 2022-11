Gotham Knights: Kostenloses Update bringt neuen Modus und galaktischen Gegner

Gotham Knights: Heroischer Angriff bringt separate Koop-Erfahrung





A challenger from the stars arrives in Gotham tomorrow. Don't miss the free update for Heroic Assault tomorrow at 8AM PT. #GothamKnights pic.twitter.com/UD4xt5di3j



— Gotham Knights (@GothamKnights) November 28, 2022

Bereits vor Release ist Gotham Knights bei Spielern in Ungnade gefallen: Nur 30 FPS trotz Next-Gen-Exklusivität waren für viele ein Grund, das Abenteuer der Batman-Vertreter links liegen zu lassen.Auch die Presse samt unserem ausführlichen Test bescheinigten dem Titel neben der veralteten Technik bedauerlicherweise ein oberflächliches Kampfsystem und eine generische Open World. Ein neues, kostenloses Update soll den vier Gotham Knights mit dem Heroischer Angriff-Modus und einem Widersacher aus dem Weltall nun ein bisschen Aufwind verleihen.Während ihr die Story von Gotham Knights bereits zu zweit im Koop spielen könnt, wird der neue Modus namens Heroischer Angriff getrennt von der Hauptgeschichte stattfinden. Das kooperative Erlebnis lädt laut der offiziellen Website bis zu vier Spieler in eine „arenaähnliche Umgebung“ ein, wo es dann gilt, sich insgesamt 30 Ebenen lang durch Horden von Gegnern zu kämpfen.Wer also die offene Welt von Gotham Knights bereits leergesammelt und alle Verbrecher hinter Gittern gebracht hat, aber weiterhin die digitale Nachtluft schnuppern will, kann sich ein paar Freunde schnappen und heute, ab 17 Uhr das kostenlose Update herunterladen, um Heroischer Angriff auszuprobieren.Neben dem neuen Modus schleicht sich mit dem Update aber noch ein wahrhaft galaktischer Gegner ins Spiel: Starro, der Widersacher aus dem Weltraum. Nachdem der Bösewicht zuletzt im Film The Suicide Squad von 2021 sein Unwesen trieb, terrorisiert er ab heute auch die Gotham Knights – auch wenn er auf dem Ankündigungsbild in einem Glasgefängnis steckt.Was genau Starro vorhat, ist aktuell unbekannt, es dürfte aber mit dem neuen Modus Heroischer Angriff zusammenhängen. Ob ihr fiese Schurken davon abhalten müsst, den sternenförmigen Gegenspieler zu befreien oder ob er sich euch schlussendlich selbst in den Weg stellt, könnt ihr heute ab 17 Uhr herausfinden, wenn das kostenlose Update Gotham Knights auf der PlayStation 5, der Xbox Series S | X und dem PC erweitert.Letztes aktuelles Video: Nightwing CharakterTrailer