Ethereal Enigma: Startschuss für die Visual Novel auf PC, iOS und Android

Am 22. August 2020 haben PixelFade ihre letztes Jahr erfolgreich per Kickstarter finanzierte Visual Novel Ethereal Enigma für PC, iOS und Android veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 29. August ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,27 Euro statt 16,79 Euro). Im App Store kostet der Download hingegen 10,99 Euro, auf Google Play 9,99 Euro. Die Macher versprechen eine vollständig vertonte Inszenierung (englisch) mit entscheidungsbasierter Handlung und einem verschachtelten Beziehungssystem.In Ethereal Enigma schlüpft man in die Rolle eines Highschool-Schülers, der von einer mysteriösen Frau dazu verleitet wird, einen Schrein zu besuchen, wo er durch einen Wunsch plötzlich eine Prinzessin aus einer anderen Welt heraufbeschwört. Trotz ihrer Differenzen versuchen die beiden die Identität der Prinzessin geheimzuhalten und das Geheimnis ihrer Herkunft zu lüften. Den bisherigen Spielern scheint's jedenfalls zu gefallen, denn die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 94 Prozent von 145 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: Launch Trailer