Super Bomberman R Online: Stadia-exklusives Battle Royale in Arbeit

Nach Tetris 99 oder den Fall Guys ekommt auch Bomberman ein buntes Battle Royale. Konamis Arcade-Action Super Bomberman R Online soll im Herbst 2020 exklusiv für Googles Streaming-Dienst Stadia erscheinen. Es bietet neben den bekannten Modi aus Super Bomberman R auch einen Battle-Royale-Modus für 64 Spieler."SUPER BOMBERMAN R ONLINE setzt auf den Erfolg von Super Bomberman R auf und bietet mit dem einzigartigen “Battle 64”-Modus für bis zu 64 Spieler ein ganz neues Erlebnis. Neben weiteren enthaltenen Spielmodi bekämpfen sich die Spieler in Battle 64 in Live-Kämpfen auf verschiedenen Leveln gleichzeitig gegeneinander.SUPER BOMBERMAN R ONLINE ist einer der ersten Titel, der das Stadia-Feature Crowd Play vollständig ausschöpft und den Spielern damit erlaubt, in das Spiel ihrer Lieblingsstreamer auf YouTube zu springen.Darüber hinaus bietet das Spiel eine Vielzahl an Individualisierungsmöglichkeiten inklusive zahlreicher Charaktere (samt Figuren aus Super Bomberman R und anderen IPs von KONAMI), Kostümen, Accessoires und, zum ersten Mal in der Reihe, Skins für die Bomben selbst. Diese verändern den generellen Look und die Explosion der Bombe.Weitere Informationen zum Veröffentlichungsdatum, den Individualisierungsoptionen, Spielmodi sowie den Möglichkeiten im Onlinespiel werden zu einem späteren Zeitpunkt verkündet."