Super Bomberman R Online: Bisher Stadia-exklusives Battle Royale kommt offenbar auch für den PC

In Super Bomberman R Online für Stadia erlebten die rachsüchtigen Sprengmeister ihre bisher größten Matches – mit bis zu 64 Spielern und Ausscheidungsrunden auf angrenzenden Spielfeldern. Mittlerweile ist auch die Altersteinstufung einer noch nicht offiziell angekündigten PC-Umsetzung in der entsprechenden koreanischen Datenbank via Gematsu.com ) aufgetaucht.Im Test der Stadia-Fassung (die übrigens mit starken Änderungen auf einem älteren Switch-Spiel aufbaut) resümierten wir, dass die Verbindung des Party-Klassikers mit der modernen Form des Battle-Royale-Prinzips eine tolle Idee war:"Mit 64 Spielern auf angrenzenden Feldern entfaltet sich schnell ein fast so lustiges Gemetzel wie früher mit Freunden vorm TV oder Monitor! Vor allem die Spezialfähigkeiten und der wilde Wechsel zwischen den Runden lockert die explosive Action immer wieder auf. Ein großes Versäumnis ist es, dass ein Großteil der Modi aus dem Vorbild Super Bomberman R gestrichen wurden, darunter die Story und das Matchmaking in klassischen Online-Matches. Außerdem kann einem manchmal die minimale Streaming-Verzögerung eine Runde versauen. Obwohl der Lag sogar deutlich kleiner bleibt, als es zum Launch des letzten Switch-Bomberman der Fall war - bizarr! Zusammengefasst also ein nicht all zu umfangreicher, aber ähnlich unkomplizierter Online-Spaß wie die Fall Guys !"