Super Bomberman R Online: Konami kündigt Umsetzungen für PC und Konsolen an

Nach ersten Gerüchten rund um eine mögliche PC-Version des exklusiven Stadia-Spiels Super Bomberman R Online hat Konami jetzt offiziell Umsetzungen der Bomben-Action für PC (via Steam), PS4, Xbox One und Switch angekündigt. Während die Umstellung bei Stadia erst später erfolgte, wird der Titel auf den neuen Plattformen von Anfang an als Free-to-play veröffentlicht. Wann genau, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Seitens Konami heißt es lediglich, dass das Online-Battle-Royale mit bis zu 64 Spielern schon "sehr bald" auf den anderen Plattformen starten soll. In Kürze will Konami konkreter werden.Letztes aktuelles Video: Der Einstieg Stadia