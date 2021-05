Super Bomberman R Online: Switch- und PC-Umsetzungen des Stadia-Titels kommen Ende Mai

Im Test für Googles Streaming-Dienst Stadia erwies sich Super Bomberman R Online als vergnügliches Online-Partyspiel im groß angelegten Battle-Royale-Stil. Dort hatte es sogar weniger unter der Eingabeverzögerung zu leiden als das lose Vorbild Super Bomberman R zum Launch der Switch-Konsole Mittlerweile hat das aktuelle Battle Royale einen Umsetzungs-Termin für die Download-Fassungen auf PC, Switch und PS4 (mit PS5-Kompatibilität) bekommen: Super Bomberman R Online erscheint auf diesen Plattformen am Donnerstag, 27. Mai - und zwar als kostenlos spielbarer Titel mit Zusatz-Käufen wie zwei Battle-Pass-Stufen. Die Umsetzungen für Xbox One und Xbox Series X/S folgen später. Konami erläutert:"Je nach Plattform kann ein kostenpflichtiges Abonnement zum Onlinespielen benötigt werden (separat erhältlich). Das Veröffentlichungsdatum von SUPER BOMBERMAN R ONLINE für Xbox One und Xbox Series X/S wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.Neben der Veröffentlichung auf weiteren Plattformen erhält SUPER BOMBERMAN R ONLINE auch eine Neuerung in Form eines Spielsaison-Systems für alle Plattformen inklusive Google Stadia. Jede Saison läuft drei Monate und wird dem Spiel neue Gegenstände, kosmetische Items und einen Bomber-Charakter hinzufügen. Metal Gear Solid-Veteran Old Snake ist prominenter Teil der ersten Spielsaison und wird durch die Spielwährung 'Bomber Coins' erhältlich sein. Inhalte, die Teil einer Saison sind, werden auch nur in den drei Monaten der Spielsaison erhältlich sein.SUPER BOMBERMAN R ONLINE wird zudem ein 'Battle Pass'-System mit zwei Stufen einführen: einen 'Silver Pass' und einen 'Gold Pass'. Der 'Silver Pass' wird kostenlos für alle Spieler verfügbar sein. Je mehr sie im 'Kampf 64'-Modus spielen, desto höher steigt ihr Rang und desto mehr kosmetische Belohnungen wie Accessoires und Posen werden sie erhalten. Der 'Silver Pass' wird 100 Ränge enthalten, sodass Spieler eine Menge an kostenlosen Inhalten pro Saison erspielen können.Der optionale 'Gold Pass' bringt großartige Belohnungen über 100 Ränge verteilt, darunter ebenfalls kosmetische Belohnungen und Gegenstände, die keinen Einfluss auf das Gameplay nehmen. Der 'Gold Pass' wird für 800 'Bomber Coins' erhältlich sein – eine Währung, die in Paketen entweder im spielinternen Shop oder im Shop der jeweiligen Plattform erworben werden können. 'Bomber Coins' werden auch im 'Gold Pass' als Belohnung verteilt. Sowohl der 'Silver Pass' als auch der 'Gold Pass' enthalten saisonale Ränge, Inhalte und Belohnungen, weshalb Spieler jede Saison erneut die Ränge erklimmen können, um weitere Belohnungen zu erhalten.(...)SUPER BOMBERMAN R ONLINE bringt über 100 Individualisierungsmöglichkeiten wie zahlreiche Kostüme, Accessoires und, zum ersten Mal überhaupt, Skins für die Bomben. Diese verändern optisch sowohl die Bombe selbst als auch ihre Explosion. Die Spieler können sich mit dem optionalen Premium-Pack (UVP 9,99 Euro) noch weiter von der Masse abheben und erhalten Zugriff auf 14 zusätzliche Bomber-Charaktere, die eine Hommage an klassische KONAMI-IPs wie Gradius, Silent Hill, Castlevania und mehr darstellen.Während jeder Spieler auf der Welt in einen 'Kampf 64'-Raum springen kann, ermöglicht das Premium-Pack den Spielern, ihr eigenes privates Match mit eigenem Raum und eigenen Regeln zu erstellen, die den 'Kampf 64'-Modus, den 'Standard'-Modus mit bis zu 16 Spielern oder 'Grand Prix' umfassen. Bei 'Grand Prix' werden die Spieler in zwei Teams von jeweils bis zu drei Spielern aufgeteilt, um sich im Sammeln von Punkten zu messen, wobei die höchste Gesamtpunktzahl nach den beiden Battle-Runden gewinnt."