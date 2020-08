art of rally: Mit über 30 Boliden durch die Geschichte des Rallyesports

Mit den nachfolgenden Spielszenen aus art of rally stellt Dune Case alias Funselektor Labs seinen geistigen Nachfolger zu Absolute Drift vor und bleibt dabei im Genre. Denn auch in art of rally geht es um das Meistern enger Kurven, während der Wagen quer zur Strecke steht. Genauer gesagt fährt man mehr als 30 historische Rallyewagen der 60-er, 70-er und 80-er Jahre bzw. aus Gruppe S und B.Auf 50 Kursen ist man dabei in Deutschland, Japan, Norwegen, Finnland sowie auf Sardinien unterwegs, wobei man die Boliden zwischen den Etappen auch reparieren muss. Das Geschehen verfolgt man erneut aus der Vogelperspektive, während tägliche und wöchentliche Herausforderungen die Motivation lange aufrecht erhalten sollen. Den Soundtrack steuert Tatreal bei.Damit sich Fahrgefühl und Autos glaubhaft anfühlen, hat Entwickler Case eine Rallyeschule besucht und WRC-Wagen der 90-er Jahre gefahren. Ob sich die Mühe gelohnt hat? Auf Steam kann man bereits eine Demo des Spiels herunterladen, bevor art of rally im Herbst dieses Jahres sowohl auf Steam als auch auf GOG erscheinen wird.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer