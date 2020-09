art of rally: Startschuss für die Rallye aus der Vogelperspektive auf PC

Indie-Entwickler Funselektor (Absolute Drift) veröffentlicht im Laufe des heutigen Tages sein Rennspiel art of rally für PC (Steam, Epic und GOG) für 20,99 Euro in der Standard-Edition und für 30,13 Euro in der digitalen Deluxe-Edition (inklusive Soundtrack und Wallpaper).Aus der Vogelperspektive steuert man Rallyewagen der 60er-, 70er- und 80er-Jahre (Gruppe B, S, A) durch stilisierte Umgebungen, die von Finnland, Sardinien, Norwegen, Japan und Deutschland inspiriert wurden, wobei man die Boliden zwischen den Etappen auch reparieren muss. Damit sich Fahrgefühl und Autos glaubhaft anfühlen, hat ein Entwickler eine Rallyeschule besucht und WRC-Wagen der 90er-Jahre gefahren. Eine Demo kann auf Steam runtergeladen werden.Entwickler: "Der Karrieremodus entführt Spieler in die goldenen Jahre des Rallyesports, von den frühen 60ern bis hin zu den Zeiten der Gruppe B. Der Aufstieg zum besten Fahrer führt mit mehr als 50 Wagen durch 60 Strecken. Diejenigen, die auf der Suche nach einer globalen Herausforderung sind, können sich in täglichen und wöchentlichen Herausforderungen um die Poleposition auf dem Leaderboard messen. (...) Eine große Anzahl weltberühmter Rennwagen aus 60ern bis hin zu den 90ern wartet auf alle möglichen Spielertypen, egal ob Anfänger oder geübter Rennfahrer. Wirf dich in die engsten Kurven und nimm Fine Tuning vor - dazu gehören Stabilität, Gegenlenkung und ABS genauso wie die Wahl zwischen manueller und automatischer Gangschaltung."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer