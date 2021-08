art of rally: Umsetzungen für Xbox Series X/S, Xbox One und Switch starten im August

PC-Nutzer pflügen in Art of Rally bereits seit dem vergangenen Jahr die Pampa um. Mittlerweile hat Hersteller Funselektor Labs in einem Trailer die Termine für Xbox Series X/S, Xbox One und Switch genannt. Auf all diesen Systemen fällt der Startschuss schon am Donnerstag, 12. August 2021.Zu diesem Zeitpunkt wird Art of Rally auch im Xbox Game Pass enthalten sein (Cloud, Konsole und PC - ID@Xbox), mehr dazu hier . Die Umsetzungen für Sony-Konsolen bleiben noch etwas länger in der Werkstatt: Die Fassungen für PS4 und PS5 haben noch keinen Termin, sollen aber noch im Sommer 2021 an die Startlinie fahren.