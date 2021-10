art of rally: Umsetzungen für PS4 und PS5 sind gestartet

Der kanadische Indie-Entwickler Funselektor ( Absolute Drift ) hat am gestrigen Mittwoch, 6. Oktober sein Rennspiel art of rally ( ab 18,89€ bei kaufen ) für PS4 und PS5 veröffentlicht. Die PlayStation-Versionen kommen laut Hersteller mit allen Updates und Verbesserungen, die in den anderen Veröffentlichungen bereits enthalten sind. Cross-buy zwischen den PlayStation-Fassungen wird nicht unterstützt.Nutzer der Xbox One, Series X/S oder dem PC kommen ohnehin günstiger an den Titel, da er dort derzeit im Xbox Game Pass enthalten ist. Hier geht es zum Test für Xbox One, Series X und Switch. "**Über art of rally**- Erlebe die besten Jahre des Rallyesports im Karrieremodus- 61 legendäre Rallye Wagen aus den 60ern, 70ern, 80ern, Gruppe B, Gruppe S, Gruppe A- 60 Rennstrecken in Finnland, Sardinien, Norwegen, Deutschland und Japan- Tägliche und wöchentliche Herausforderungen mit Leaderboards- Foto- und Replay-Modi zum Teilen von Screenshots- Ghost Rennen: Teste deine Grenzen und übertreffe deine eigenen Highscores- Vrooooooooooooooom"Letztes aktuelles Video: Game Pass Xbox und Switch Release Date