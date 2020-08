TinyShot: Arcade-Ballerei für PC und Konsolen angekündigt

Screenshot - TinyShot (PC) Screenshot - TinyShot (PC) Screenshot - TinyShot (PC) Screenshot - TinyShot (PC) Screenshot - TinyShot (PC) Screenshot - TinyShot (PC) Screenshot - TinyShot (PC)

Headup Games und Allaith Hammed ("ZAX") haben im Vorfeld der gamescom den 2D-Arcade-Shooter TinyShot angekündigt, der Ende 2020 für PC sowie 2021 für nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen soll. Als Inspirationsquelle wird Edmund McMillen ( Super Meat Boy The Binding of Isaac und The End is Nigh! ) genannt. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.In TinyShot schlüpft man in die Rolle eines kleinen Jungen, der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, um ihm sein verlorenes Horn zurückzubringen und dafür beliebt und berühmt zu werden. Dazu gilt es Level für Level mit Schuss- und Nahkampfwaffen Gegnerwellen zu eliminieren und fordernde Bosskämpfe zu bestreiten. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer