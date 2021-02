TinyShot: Arcade-Shooter im Rogue-like-Stil ist für den PC erschienen

Headup Games und Allaith Hammed ("ZAX") haben den 2D-Arcade-Shooter TinyShot auf Steam veröffentlicht. Als Inspirationsquelle wird Edmund McMillen ( Super Meat Boy The Binding of Isaac und The End is Nigh! ) genannt. Die ursprünglich geplanten Umsetzungen für nicht näher spezifizierte Konsolen werden in der aktuellen Pressemitteilung nicht erwähnt.In TinyShot schlüpft man in die Rolle eines kleinen Jungen, der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, um ihm sein verlorenes Horn zurückzubringen und dafür beliebt und berühmt zu werden. Dazu gilt es Level für Level mit Schuss- und Nahkampfwaffen Gegnerwellen zu eliminieren und fordernde Bosskämpfe zu bestreiten.- The art style is a mix of realistic nature elements with flash/cartoony looking creatures- The game-feel is one of the most important elements that is designed to satisfy the player- Challenging boss battles and enemies- Random Items to be picked in the battlefield"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer