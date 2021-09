Rhythm of the Universe: IONIA: Musisches VR-Abenteuer an mystischen Schauplätzen erscheint im September

Screenshot - Rhythm of the Universe: IONIA (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rhythm of the Universe: IONIA (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rhythm of the Universe: IONIA (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rhythm of the Universe: IONIA (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rhythm of the Universe: IONIA (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rhythm of the Universe: IONIA (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rhythm of the Universe: IONIA (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rhythm of the Universe: IONIA (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rhythm of the Universe: IONIA (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rhythm of the Universe: IONIA (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rhythm of the Universe: IONIA (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rhythm of the Universe: IONIA (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rhythm of the Universe: IONIA (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rhythm of the Universe: IONIA (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Rhythm of the Universe: IONIA (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)





Das Studio ROTU Entertainment aus Boston hat mit Rhythm of the Universe: IONIA bekanntlich den ersten Teil seines episodischen VR-Puzzle-Adventures in Arbeit. Mittlerweile wurde verkündet, dass der Titel am 23. September für die Plattformen Oculus Quest, PlayStation VR sowie SteamVR erscheinen soll. Auf Steam werden Valve Index, Oculus Quest (via Link), Oculus Rift, HTC Vive, HP Reverb G2 und Windows Mixed Reality unterstützt.In dem auf der Unreal Engine basierenden Titel begibt man sich auf eine Reise in den Wald Ionia, den und dessen Bewohner es mit der Macht der Musik zu retten gilt. Die Macher versprechen zauberhafte Klangrätsel und atemberaubende Landschaften. Außerdem sollen zwei Prozent der Einnahmen an die Tierschutzorganisation Wildlife Warriors gehen.