Rhythm of the Universe: IONIA: Musisches VR-Abenteuer steht bereit

Am 23. September 2021 haben die Bostoner Entwickler ROTU Entertainment ihr episodisches VR-Puzzle-Adventure Rhythm of the Universe: IONIA für Oculus Quest, Oculus Rift, HTC Vive, Vive Pro, Valve Index, HP Reverb G2 und Windows Mixed Reality veröffentlicht. Auf Steam werden 12,49 Euro, via Viveport 13,00 Euro und im Oculus Store 14,99 Euro für den Donwload fällig. Fünf Prozent der Brutto-Erlöse sollen an die von Steve and Terri Irwin gegründeten Wildlife Warriors Worldwide gehen. Die Version für PlayStation VR soll in den nächsten Tagen folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "IONIA ist ein Action-Adventure-Puzzle-VR-Spiel für Einzelspieler, das entwickelt wurde, um die Grenzen von PC-VR zu überschreiten. Erleben Sie musikinspirierte Kreaturen aus nächster Nähe, lösen Sie Rätsel, während Sie antike Ruinen erkunden, und verwenden Sie musikbasierte Magie, um die Harpa zu retten, eine mythische Kreatur, deren Lebensraum am Rande der Zerstörung steht.Die Harpa ist das Herz und die Seele des Ionischen Waldes. Mit jedem Baum, der von der herannahenden Tritone-Armee gefällt und verbrannt wird, wird ihr Geist schwächer. Sie und Ihre Schwester Allegra sind Ionias tapfere neue Helden, die sich auf die Suche machen, dieses Fabelwesen mit der Kraft der Musik zu heilen, bevor es zu spät ist. Wenn Sie Allegra auf ihrer Reise zur Rettung der Harpa folgen, werden Sie bald feststellen, dass jede Ihrer Handlungen einen Einfluss auf die Welt um Sie herum hat.""Dieses Story-Living-VR-Spiel ist eine atemberaubende visuelle und auditive Flucht, die es Ihnen ermöglicht, mit einzigartigen Kreaturen, Charakteren und Pflanzen zu interagieren. Hören Sie den Ruf des mächtigen Brassaurus, reiten Sie auf dem Rücken einer Riesenschildkröte entlang eines unterirdischen Flusses und lösen Sie musikalische Rätsel, die noch mehr für Sie freischalten.Eine Fantasiewelt voller interaktiver Pflanzen- und Tierwelt wartet darauf, erkundet zu werden. Finde und sammle Nahrung für leuchtende Okarinas. Bewundern Sie atemberaubende Ausblicke, während Sie durch Canyons sausen. Klettern Sie an gewundenen Weinreben im Blätterdach uralter Bäume. Genießen Sie das biolumineszierende Leuchten aus den Tiefen einer wässrigen Höhle. Die Welt von Ionia wird Sie umgeben."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer