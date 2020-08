Dwerve: Dungeon-Crawler mit Tower-Defense-Mechanik in weniger als einem Tag auf Kickstarter finanziert

Bildquelle: Kickstarter

Taktisches, Turm-basiertes Kampfsystem. Das Kämpfen benötigt strategische Entscheidungen welche Türme oder Fallen gebaut werden und wo diese platziert werden sollen. Während eines Kampfes musst du diese zudem auch wieder aufbauen, auswechseln und die Position der Türme ändern um sie an neue Wellen von Gegnern und einem dynamischen Schlachtfeld anzupassen!

Verbessere dein Arsenal. Schalte mehr als 15 Türme mit jeweils einzigartigen Skill Bäumen frei und kaufe Upgrades, die deine Türme stärker machen. Du entscheidest, welche Turm-Upgrades am Besten zu deiner Strategie und deinem Spielstil passen!

Entdecke mächtige Artefakte. Entdecke alle 5+ Artefakte - Einen Pfeile-blockenden Schild, Schuhe, die dir das Sprinten erlauben, einen zurückspringenden Boomerang, einen Hammer, der die Erde erschüttern lässt und vieles mehr! Diese Artefakte geben dem Spieler Spezialfähigkeiten, um Feinde zu überlisten und zu bekämpfen.

Vollkommen Dynamisches Licht. Entdecke schwach beleuchtete Dungeons, die durch dynamische Lichter und Schatten zum Leben erweckt werden. Wir haben unsere eigenen Ideen mit den SNES-inspirierten Grafiken vereint um die Pixel Art Spiele auf ein ganz neues Niveau zu bringen!

Story-basierte Kampagne. Erlebe die Geschichte der Zwerge und Trolle, die verschiedenen Charaktere, eine unvorhersehbare Handlung und eine eigene Fantasiewelt mit eigener Mythologe bietet.

Entdecke antike Dungeons. Entdecke mehr als 30 Dungeons in über 5 Biomen, jedes einzelne mit versteckten Geheimnissen, mysteriösen Rätseln und einer interessanten Geschichte.

Dynamisches Schlachtfeld. Stürze dich ins Gefecht, in einem dynamischen Schlachtfeld, welches sich im Gefecht verändern kann, mit Hindernissen die einstürzen, von der Decke krachen, und sogar aus dem Boden kommen!

Löse herausfordernde Rätsel. Du willst zusätzliche Gegenstände oder etwas mehr von der Story erfahren? Dann löse ein zusätzliches Rätsel! Oder auch nicht - es liegt an dir!

Erledige spannende Missionen! Jeder Dungeon hat seine eigenen Story-basierten Aufgaben, die man erledigen muss, um in der Geschichte voranzukommen.

Loote besiegte Gegner und Schatzkisten. Sammle Lebenstränke, Schrott, Rüstung, und andere nützliche Gegenstände von den blutgetränkten Körpern deiner vernichteten Gegner!

Am 25. August 2020 haben Half Human Games eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung ihres Tower-Defense-Rollenspiels Dwerve für PC gestartet. Der Zielbetrag von 10.000 Dollar (8.470 Euro) wurde in weniger als 24 Stunden erreicht. Aktuell haben 321 Unterstützer 11.113 Dollar (9.402 Euro) zugesagt. Die Kampagne läuft noch bis zum 25. September, erste Zusatzziele wurden bereits ausgeschrieben:Außerdem sollen alle Backer der ersten 48 Stunden das Spin-Off "Dwerve Classic TD" als Bonus erhalten. Die Veröffentlichung von Dwerve ist für 2021 geplant. Auf Steam kann bereits eine kostenlose Demo ausprobiert werden. In der Spielbeschreibung heißt es: "Dwerve ist ein Tower Defense Dungeon Crawler RPG. Du spielst einen jungen Zwergen-Tüftler, der ein Abenteuer beschreitet und sich zu einer Zwergen-Ruine begibt, um die verlorenen Technologien der antiken Kriegsschmiede zu finden - Türme und Fallen, welche die einzigen Waffen sind, die die Zwerge vor der Hexenkönigin 'Vandra, der Bösen' und ihrer Armee von blutrünstigen Trollen und ungeheuren Kreaturen beschützen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer