Guild Wars 2: End of Dragons: Dritte Erweiterung erscheint 2021; die vorigen ab November auf Steam

NCSoft und ArenaNet haben heute einen ersten Blick auf Guild Wars 2: End of Dragons - also die dritte Erweiterung zum Rollenspiel - veröffentlicht. Sie soll 2021 für den PC erscheinen."End of Dragons erscheint 2021 und nimmt die Spieler mit auf eine Reise nach Cantha, die geheimnisvolle Inselnation im Süden, von der seit über 200 Jahren niemand etwas gesehen oder gehört hat."Zudem wurde verkündet, dass die beiden Erweiterungen Heart of Thorns und Path of Fire ab November auf Steam verfügbar sein werden:"Ab November sind Guild Wars 2, die beiden Erweiterungen Heart of Thorns und Path of Fire sowie die kompletten Inhalte der Lebendigen Welt, einschließlich der Staffel 'Die Eisbrut-Saga', auf Valves Plattform Steam verfügbar. (...) Ab heute können Guild Wars 2-Spieler, die im Besitz der Erweiterung Path of Fire sind, zudem eine neue Fähigkeit für ihr Schweberochen-Reittier freischalten. Nach dem Einloggen erhalten die Spieler per Ingame-Post den Startschuss zu einer besonderen Sammlung, die das verborgene Potenzial der Wasserkreatur enthüllt und es dem Schweberochen ermöglicht, zu tauchen und die Unterwasserwelt des Spiels zu erkunden. Zum ersten Mal bringt eines der richtungsweisenden Reittiere des Spiels die Freude an der Bewegung in die Tiefen von Tyria.Zur Feier des achten Jahrestags des Spiels erhalten Spieler bis zum 4. September 50 % Rabatt auf die Standard und Deluxe Edition von Guild Wars 2: Path of Fire. Steam-Benutzer können die offizielle Guild Wars 2-Produktseite besuchen, um aktuelle Neuigkeiten zu erfahren und das Spiel in ihre Wunschliste aufzunehmen."