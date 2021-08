Guild Wars 2: End of Dragons: Erste Beta mit drei Elite-Spezialisierungen beginnt am 17. August

Die erste Beta von Guild Wars 2: End of Dragons startet am 17. August mit einer Vorschau auf drei neue Elite-Spezialisierungen. Alle, die sich am 17. August ab 18 Uhr in Guild Wars 2 einloggen, können bis zu drei neue Charaktere erstellen, die automatisch auf Stufe 80 aufgewertet werden. Die neuen Elite-Spezialisierungen Willensverdreher, Vorbote und Virtuose für die Klassen Wächter, Nekromant und Mesmer können außerdem ausgewählt werden. Die Beta wird bis zum 21. August andauern und für alle Spieler zugänglich sein, auch für Play-for-Free-Accounts.Nekromant - Vorbote"Der Vorbote borgt sich eine Prise der Revolverhelden des Wilden Westens und mischt sie mit einem Spritzer Arzneikundler, was durch seine Elixier-Fertigkeiten und die damit verbundenen Unterstützungseigenschaften zum Ausdruck kommt. Dabei heraus kommt ein rasanter, fieberhafter Kampfstil, der Geschicklichkeit, Risiko und Augenmaß beim Angriff belohnt, während er das traditionelle, methodischere Gameplay der Nekromanten untergräbt."Mesmer - Virtuose"Der Mesmer ist normalerweise für seine Hinterhältigkeit, List und Komplexität bekannt. Er erschafft Illusionen, um Feinde abzulenken und sie dann mit verschiedenen Effekten zu zerschmettern. Der Virtuose verwebt Telekinese und die canthanischen Klingenkampftraditionen zu einem völlig neuen, schnellen und aktiven Kampfstil. Dabei verzichtet er auf Tricks und verschreibt sich ganz der Offensive. Er nutzt seine Magie, um verzauberte Klingen zu beschwören, die er telekinetisch für verheerende Angriffe einsetzt oder um seinen Gegnern schwächende Zustände zuzufügen."Wächter - Willensverdreher"Willensverdreher sind Beschützer des canthanischen Throns und Schicksalshüter der Weh no Su ('Herrschende Kaiser'). Diese neue Form des Wächters führt ein Schwert in der Begleithand und nutzt physische Fähigkeiten, um Feinde zu erreichen und hinzurichten. Die Willensverdreher machen die Klasse mobiler als je zuvor. Das Begleithand-Schwert der Willensverdreher und viele physische Hilfsfertigkeiten wurden mit Mehrfachschlag- und Bonusbewegungsfähigkeiten ausgestattet, was diese Elite-Spezialisierung zu einem äußerst aggressiven Damage Dealer macht, der Gegner niederstreckt und gleichzeitig seine Gesundheit und sein Wohlbefinden durch Zerstörung auf dem Schlachtfeld aufrechterhält."Drei weitere Elite-Spezialisierungen werden im Vorfeld der zweiten Beta zu End of Dragons enthüllt, die am 21. September beginnt und bis 25. September läuft. Die letzten Elite-Spezialisierungen werden von 26. bis 30. Oktober in der dritten Beta spielbar sein.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer