Guild Wars 2: End of Dragons: Erweiterung hat einen Termin erhalten

Fast zehn Jahre nach dem Launch von Guild Wars 2 dürfen sich Spieler in wenigen Wochen über den Release der nächsten Erweiterung für das Online-Rollenspiel von ArenaNet freuen. Laut dem Entwicklerteam wird Guild Wars 2: End of Dragons ab dem 28. Februar 2022 für 29,99 Euro zur Verfügung stehen. Es handelt sich bereits um das dritte Add-on für das MMORPG. Im neuen Trailer erhalten die Spieler einen auf das, was sie vom Ende der Drachen erwarten können.Zu den Highlights der Erweiterung zählt unter anderem die Möglichkeit, dass die Klasse eurer Charaktere nun mit neun weiteren Elite-Spezialisierungen angepasst werden kann. Die Geschichte wird in der neu gestalteten Region Cantha erzählt, die auch als das Drachenreich bekannt ist. Ebenfalls neu sind Mehrspieler-Reittiere und die Möglichkeit, mit einem Skiff auf See zu fahren und seine Angelkünste zu testen. Weitere Infos zur Erweiterung für Guild Wars 2 könnt ihr auf der Webseite zu End of Dragons nachlesen.