Turrican: Factor 5 und Strictly Limited Games teasern "30th Birthday Edition" des Action-Klassikers an

Ein alter Heimcomputer-Liebling kehrt zurück, und zwar passend zum 30. Geburtstag der Serie: Das Original-Team von Turrican (Factor 5) und Publisher Strictly Limited Games haben sich zusammengetan, um dem ersten Teil der Arcade-Action aus dem Jahr 1990 einen weiteren Auftritt zu verpassen - so die noch nicht sonderlich ergiebige Pressemitteilung.Es dürfte sich also um eine Art Remaster o.ä. handeln, welches auf der gamescom Opening Night Live näher vorgestellt werden soll - am morgigen Donnerstag, 27. August von 20 bis 21:30 Uhr. Die von Geoff Keighley moderierte Show mit persönlichen und virtuellen Gästen wird u.a. live via gamescom now übertragen . Dann sollen ein Trailer sowie weitere Infos zum Projekt veröffentlicht werden. Nach der Show sollen sich "Exclusive und Limited Editions" im Store von Limited Games vorbestellen lassen.